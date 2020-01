5 gençten 1'i iş bulamıyor!

CHP’nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, işsizliğin Şubat 2011’den bu yana en yüksek düzeye ulaştığını belirterek, “İşsizlik yüzde 10,5 oranına ulaştı. Bu oran kabul edilemez düzeyde yüksektir” dedi.

10 kişiden 1'i iş bulamıyor

Böke, bugün (15 Aralık) açıklanan işsizlik rakamlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, iş arayan her 10 kişiden 1’inin iş bulamadığını ve siyasi irade değişmediği sürece bu durumun kötüleşmeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Kanıksanmış olan, bu yüksek işsizlik oranının sorumlusu hükümettir. Unutmayalım ki2000 yılında işsizlik yüzde 6,8; krizin yaşandığı 2001 yılında yüzde 8,4'tü. Şimdi bu oran yüzde 10,5. Gençlerimiz için tablo daha da vahim. İş arayan her 5 gencimizden 1’i iş bulamıyor. Genç işsizlik oranı Eylül 2014’te yüzde 19,1 oranında gerçekleşti.”

Gerçek işsizlik oranı yüzde 16,6

Resmî rakamlara göre 3 milyon 64 bin kişinin işsiz olduğuna işaret eden Böke, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan vatandaşların sayısının da Eylül 2014’te 2 milyon 485 bin olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

“Neredeyse bir o kadar da artık ümidini kaybettiği için veya farklı sebeplerle iş aramayan, ama esasında iş imkanı yaratılsa çalışmaya hazır olan vatandaşımız var. Resmî rakamlar her 10 kişiden 1’inin iş bulamadığını göstermekte, ancak gerçek rakamlar her 6 kişiden 1’inin iş bulamadığına işaret etmektedir. Gerçek işsizlik oranı yüzde 16,6’dır. Türkiye’nin en önemli kaynağı işte bu çok değerli insan kaynağıdır. Siyasetin ve ekonomi politikasının önceliği de bu en değerli kaynağa yatırım yapmak ve istihdam yaratılmasını sağlamak olmalıdır. Ancak hükümetin bu alandaki karnesi çok zayıftır.”

Böke, geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarının düşüklüğüne değinerek, büyüme zayıf olunca işsizlik oranının artmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Böke, her sene iş gücü piyasasına yaklaşık 1 milyon vatandaşın katıldığının altını çizdi:

"Ekonomik büyüme tarihsel ortalamamız olan yüzde 5,1’in üzerine çıkmadığı sürece, işsizlik sorunumuzu çözmemiz mümkün olmayacaktır. Hükümetin ekonomi politikaları ile Türkiye büyümesi yüzde 3 civarına hapsedilmiştir. İşsizliğin sorumlusu da bu politikalardır."

Eğitimlilerde işsizlik daha fazla

Eğitim durumuna göre işsizlik rakamlarında daha vahim bir tablo ortaya çıktığını bildiren Böke, Mayıs 2014’den Eylül 2014’e kadar işsizlik oranının en çok arttığı grupların, meslek lisesi ile üniversite mezunları olduğunu kaydederek, meslek lisesi mezunları arasında işsizliğin yüzde 11, üniversite mezunları arasında ise 12,9 oranına arttığını belirtti:

“Eğitim politikalarının tamamen değiştirilmesi gerekliliği bu rakamlarda kendisini ortaya koymaktadır. Gençlerimizi hayata hazırlayan, günümüz koşullarına uygun becerilerle donatan, kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerine izin veren ve evrensel değerler ile bilimsel temellerle eğitim görme fırsatı yaratan bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 12 yıldır iktidarda olan AKP yönetiminin eğitimi bu prensiplerden uzaklaştırdığı göz önüne alınırsa çözümün, bu vizyon değişikliğini mümkün kılacak olan CHP ekonomi programında yattığı ortadadır.”

'Özgürlükler her alanda sınırlı'

Büyümenin istihdam yaratıcı şekilde gelişmesi için, özel sektörün yarınını öngörerek yatırım yapabilmesi gerekliliğine dikkat çeken Böke açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ancak artık makul şüphe ile her an tedirginlik duyan yatırımcının yarınını öngörebildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Özgürlüklerin her alanda sınırlandığı Türkiye’de bu tablonun da değişmesini öngörmek mümkün değil. 2014 yılı Dünya Ekonomik Özgürlük endeksinde Türkiye 64’üncü, Dünya Basın Özgürlük endeksinde 154’üncü, Dünya Adalet Projesi’nin Hukukun Üstünlüğü endeksinde 59’uncudur. Hukukun üstün olmadığı, ekonomik ve basın özgürlüklerinin sınırlandığı bu dönemde büyümenin istihdam yaratması beklenemez. İşsizlik oranı hükümetin politikaları sonucunda artmaya devam edecektir. CHP’nin ekonomi politikaları, tekrar hukukun üstün olduğu, ekonomik ve basın özgürlüklerinin tekrar inşa edildiği bir programın parçası olacaktır ve üretimin ve istihdamın canlanmasına sebep olacaktır.”