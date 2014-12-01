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Ekonomi

İşsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayanlar tespit edilip maaşa bağlanacak

Faruk Çelik: İşverenlerin ve işçilerin işsizlik sigortası konusunda bilinçlendirilmesi planlanmaktadır

01 Aralık 2014 13:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bu kapsamda işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayanların tespit edileceğini bildirdi. Çelik, işsizlik Fonu'ndan 2002'den bu yana yaklaşık 3 milyon 600 bin kişiye toplam 8 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Çelik, 10. Kalkınma Planı'nda iş gücü piyasasının etkinleştirilmesi başlığı kapsamında işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi ve yararlanma sürelerinin uzatılmasının bir politika olarak yer aldığını söyledi.

 

'İşsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayanlar tespit edilecek'

 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Çelik, şunları kaydetti: “Bu kapsamda mevcut işsizlik ödeneği şartlarının sağlanmasına karşın, işsizlik ödeneği başvurusuna bulunmayanların tespit edilmesi, işverenlerin ve işçilerin işsizlik sigortası konusunda bilinçlendirilmesi, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesi ve yararlanma sürelerinin artırılması yönünde mevzuat çalışması yapılması planlanmaktadır.”

 

'İşsizlik ödeneğinin şartları, süresi ve etkinliğinin artırılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor'

 

Bakan Çelik, ayrıca hem Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı'nda hem de İŞKUR 7. Genel Kurul raporunda bu yönde görüşler ortaya konulduğuna işaret etti. Bakan Çelik, “Bu hususlar doğrultusunda işsizlik ödeneğinin şartları, süresi ve etkinliğinin artırılması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir” dedi. Çelik, milletvekillerinin konuyla ilgili soruları üzerine de İşsizlik Fonu'nunda biriken 79 milyar liranın başka bir amaç için kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti. Çelik, İŞKUR'un İşsizlik Sigortası Fonu'nu piyasa şartlarında etkin bir şekilde yönettiğini belirterek Fon  varlığının yüzde 9.42 mevduat, yüzde 1.47 kuponsuz tahvil, yüzde 89.11 kuponlu tahvil şeklinde olduğunu söyledi.

 

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