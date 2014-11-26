OECD: Türkiye 2014'te büyüme ivmesini yitirdi, işsizlik hızla artacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye'de ekonomik büyümenin "standartların altında" kalacağını ve işsizliğin önümüzdeki yıllarda artacağını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, OECD'nin bugün yayımladığı Ekonomik Görünüm raporundaki Türkiye bölümü, "Büyüme 2014 yılında ivmesini yitirdi" saptamasıyla başladı.

Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 3.0 olacağını tahmin eden OECD, gelecek yıl için yüzde 3.2 ve 2016 için yüzde 4.0 büyüme öngörüsünde bulundu.

OECD raporunda, bölgedeki jeopolitik riskler ve Avrupa'daki ekonomik toparlanmada yaşanan yavaşlamanın etkisiyle ihracat artış hızının düşeceği, bu gelişmelere bağlı olarak da Türkiye ekonomisinin "standartlarının" altında büyüyeceğine işaret edildi.

OECD raporunda, Türkiye'de işsizliğin de bu yılı yüzde 9.9 ile tamamladıktan sonra, 2015 yılında yüzde 10.1 ve 2016 yılında da yüzde 10.2 düzeyine çıkacağı belirtildi.

OECD'ye göre, bu yıl sonunda yüzde 9.0 olacak olan enflasyon da, 2015 yılında yüzde 7.4 ve 2016 yılında yüzde 6.8 ile hedeflerin üzerinde kalmaya devam edecek.

Raporda yer alan küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmeler içinde, dünya ekonomisinin de bu yıl yüzde 3.3, 2015 yılında yüzde 3.7 ve 2016 yılında yüzde 3.9 büyüyeceği öngörüldü.