OECD ‘den Almanya’ya düşük not



OECD, eğitimde Almanya'da bu yıl da gerileyen rakamlara dikkat çekti. Örgütün eğitim uzmanlarına göre, Almanya'da üniversite mezunu ya da master yapanların sayısı, uluslararası ortalamaya kıyasla çok daha az.

Verilere göre, Almanya'da 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin yalnızca yüzde 28’i yüksek öğrenim görürken, aynı yaş aralığı için OECD ortalaması yüzde 33 olarak açıklandı. Bunun yanı sıra, rapora dahil edilen otuzdan fazla sanayi ülkesinde 25-34 yaş aralığındakilerin, 55-64 yaş aralığındakilerden belirgin bir biçimde resmi olarak daha iyi eğitimli oldukları gözlenirken, Almanya, İsrail ve Amerika olmak üzere yalnızca üç ülkede nesiller arasında önemli bir eğitim farkı görülmediği açıklandı.

Gelir düzeyi ve aile eğitim seviyesini belirliyor

25 – 64 yaş aralığındaki yetişkinlerin yarısından fazlasının (% 58) ebeveynleriyle aynı eğitim seviyesinde kaldıkları ve yalnızca dörtte birinin (%24) ailelerinden daha iyi bir eğitim seviyesine ulaştıkları raporun tespitleri arasında. Rapora göre bu yetişkinlerin yüzde 18'i ise, ailelilerinin eğitim durumlarının dahi gerisinde kalıyor. Bu oran, 34 yaşa kadar olan genç yetişkinler arasında yüzde 24’e kadar çıkıyor.

Almanya’da sosyal olarak zayıf konumdaki ailelerden gelen öğrenciler ile gelir ve sosyal açılardan olarak daha iyi konumda bulunan ailelerden gelen öğrenciler arasında eğitim seviyesi anlamında da büyük bir fark göze çarpıyor. Buna göre, özellikle gençlerin eğitimdeki başarısında gelir düzeyi hiç olmadığı kadar önemli bir faktör haline geldi. Bu durum, yine ‘fırsat eşitsizliği’ tartışmalarını beraberinde getirdi.

Eğitimliler daha fazla kazanıyor

Raporun Almanya için diğer bir öne çıkan sonucu ise üniversite mezunlarının liseden sonra üniversite veya meslek okuluna devam etmemiş olanlara oranlara ortalama yüzde 74 daha fazla kazanca sahip olduğu. Diğer sanayi ülkelerinde ise bu fark ortalama yüzde 59 olarak tespit edildi. Bu oran, 2000 yılında Almanya için yalnızca yüzde 45 olarak açıklanmıştı.