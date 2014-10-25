OECD: Türkiye'de rüşveti engelleme yönünde çalışma yapılmıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) “Rüşvetle İlgili Çalışma Grubu”, Türkiye’nin rüşvet uygulamalarıyla mücadele sözleşmesini uygulama seviyesine ilişkin saptamaların yer aldığı raporu tamamladı. Raporda, dış rüşvete ilişkin bazı uyarılar yer alırken iç rüşvet konularının da endişe kaynağı olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, “En yüksek yetkililerin karıştığı soruşturmada 96 kişi takipsizlik aldı, bu ciddi bir endişe kaynağı. Türkiye’de 2003’te suç olan uygulamalardan sadece 10 iddia Türk yetkililerin dikkatine geldi. Türkiye bu iddiaların sadece 6’sı için soruşturma açtı, 3’ü kapandı” dendi.

Türkiye’nin 2013 Aralık’ta iç rüşvet, para aklama ve altın kaçakçılığının içinde bulunduğu, hükümetin en yüksek düzeydeki yetkililerinin karıştığı yüksek profilli bir soruşturma deneyimi yaşadığı kaydedilen raporda, “Siyasi müdahalenin dış rüşvet soruşturmalarını ve savcıları etkileyebileceği riski, Çalışma Grubu’nun ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.