İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılmayan '246.9 milyon' Meclis gündeminde

Devletin harcamalarını denetlemekle görevli olan Sayıştay’ın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) denetim raporunda devlet katkı payı ile birlikte toplam 246.9 milyon liranın İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmadığı, İŞKUR’un da bunun takibini yapmadığı yer almıştı. CHP İzmir Milletekili Musa Çam, konuyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Çelik yanıtında, 2002 yılından 2014 yılı Eylül ayı sonuna kadar 4 milyon 357 bin 73 kişinin işsizlik sigortası ödeneğine başvuruda bulunduğunu, bunlardan 3 milyon 600 bin 83 kişisinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını bildirdi. Sayıştay’ın İŞKUR denetim raporuna dikkat çeken Çelik, raporda, 2013 yılı SGK mali tablolarına atıf yapıldığını belirtti.

'İŞKUR tarafından da gerekli takip yapılmadı'

Çelik, raporda, tahsil edilen toplam genel sağlık sigortası (GSS) prim tutarının GSS prim oranı olan yüzde 12.5’e bölünmesi ve işsizlik sigortası prim oranı olan yüzde 3’le çarpılması sonucu bulunan tutarın, işsizlik sigortası fonuna aktarılan tutarla karşılaştırıldığı ve devlet katkı payı ile birlikte 246 milyon 973 bin 314,38 liranın fona eksik aktarıldığı, İŞKUR tarafından da gerekli takibin yapılmadığının belirtildiğine dikkat çekti.

'Hesap yöntemi ile aktarılması gereken işsizlik sigortası fonu prim tutarının tespiti mümkün değil'

İşsizlik sigortası primlerini tahsil ve işsizlik sigortası fonuna aktarma sorumluluğunun SGK’da olduğuna işaret eden Çelik, daha sonra prim hesaplama yöntemleri hakkında bilgi verdi. Çelik,“Dolayısıyla toplanan GSS primi tutarını 12.5’e bölüp 3’le çarpmak gibi basit bir hesap yöntemi, böyle detaylı düzenlenmiş, istisna, muafiyet ve indirimleri belirlenmiş prim tahsilatları için işsizlik sigortası primi tutarını hesaplamaya yetmemektedir. Sayıştay Başkanlığı’na da izah edildiği üzere, anılan hesap yöntemi ile aktarılması gereken işsizlik sigortası fonu prim tutarının tespiti mümkün değildir” dedi.

'SGK tarafından da fona aktarılmamış işsizlik sigortası primi yok'

Sayıştay’ın hesaplama yönteminin yanlış olduğunu, tahsil edilen ve aktarılan işsizlik sigortası fonu prim tutarının eksik olduğuna ilişkin delil teşkil etmediğini dile getiren Çelik, SGK veya Sayıştay tarafından SGK verileri kullanılarak, prim belge türü ve prim oranı bazında detaylandırılarak hesaplama yapılması halinde, aktarım tutarının doğruluğunun tayin edilebileceğini savundu. Çelik, SGK tarafından da fona aktarılmamış işsizlik sigortası primi bulunmadığının teyit edildiğini belirtti.