Sayıştay raporu: Kamu hastanelerinde 16 bin diş ikinci kez çekilmiş!

Devlet hastanelerindeki tedavi ve ameliyat malzemelerinin SGK'ya şişirilmiş olarak fatura edildiği ortaya çıktı. Sayıştay, fazladan fatura edilen işlemler sonucu sağlık personeline "performans" üzerinden yersiz ek ödeme yapıldığını raporladı. Raporda, 16 bin 49 dişin iki kez çekilmiş gösterildiği tespit edildi.
Bugün gazetesinin haberine göre, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nda yaptığı denetimde, Türkiye genelinde ortalama fiyatı 1,27 TL olan iğne ucunun 10 adedi 32 bin 400 TL'ye, fiyatı 1,54 TL olan lateks muayene eldiveninin üç adedinin 15 bin 962 TL'ye fatura edildiği görüldü. Aşırı fiyatlandığı gözüken malzemelerin fatura toplamı ile Türkiye ortalaması fiyatları arasındaki farkların toplam tutarı 15 milyon 584 bin 670 TL olarak hesaplandığı ifade edildi. Söz konusu uygulamaların 15 milyon 584 bin 670 TL fazla gösterildiği belirtildi.
Olmayan dişi çekmişler
Sayıştay denetimlerinde daha önce bir sağlık tesisinde çekilen bir dişin tekrar çekilmiş gibi gösterilerek fatura edildiği belirlendi. Bu durum raporlara "İncelememizde 2012 ve 2013 yıllarında söz konusu SUT kodlarının uygulandığı diş numaraları tespit edilmiş, aynı diş numaralarına tekrar çekim işlemi uygulanarak fatura edilip edilmediği araştırılmış, sonuç olarak 2013'te daha önce çekilen 16 bin 49 adet dişin yeniden çekilmiş olduğu görülmüştür" tespitine yer verildi.
Kamu Hastaneleri Kurumu'ndan itiraz
Öte yandan, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, denetimler neticesinde hazırlanan Sayıştay raporuna itiraz etti. Cevap niteliğindeki yazıda, yanlış malzeme eşleştirmelerine rastlanıldığı, tüm branşlara yönelik tıbbi malzemelerin pozitif listelerinin hazırlanması ve her bir malzemeye gerçek piyasa fiyatının verilmesiyle birçok sorunun ortadan kalkacağı ifade edildi. Kurum, "Sarf malzemelerin aşırı yüksek fiyatlarla faturalandırılması MEDULA sistemindeki muhtemel hatalardan kaynaklanmış olabilir" savunması yaptı.