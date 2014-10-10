Sayıştay: Polise verilen 'Gezi' ödülü kanuna aykırı

Emniyet, 2013’te 157 bin polise 1 milyon maaş taltifi verilmesini Gezi olaylarına bağladı. Sayıştay ise “Kanunun içermediği hizmet taltif konusu edildi” dedi.

Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne iliş­kin Sa­yış­tay ra­po­run­da, 2013’te 157 bin 913 po­li­se tal­tif ve­ril­di­ği an­la­şıl­dı. Po­lis­le­rin 1 mil­yon 439 bin 651 ma­aş tal­ti­fi ile ödül­len­di­ril­di­ği or­ta­ya ko­nul­du. Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya’nın haberine göre, Em­ni­yet, Sa­yış­ta­y’­a Ge­zi olay­la­rın­da gö­rev alan­lar ne­de­niy­le tal­tif sa­yı­sın­da ar­tış ol­du­ğu­nu bil­dir­di.

Yük­sek hiz­met tal­ti­fi





Em­ni­yet ya­nı­tın­da, “İs­tan­bu­l’­da Tak­sim Ge­zi Par­kı­’n­da­ki dü­zen­le­me­le­ri pro­tes­to et­mek ama­cıy­la, ey­lem ve et­kin­lik­ler­de gü­ven­lik ted­bir­le­ri­nin alın­ma­sın­da yük­sek hiz­me­ti ge­çen per­so­ne­lin ödül­len­di­ril­me­si, ödül­len­di­ri­len per­so­nel sa­yı­sı­nın art­ma­sı­na ne­den ol­muş­tur. Gö­rev alan per­so­ne­lin ta­ma­mı de­ğil, yük­sek hiz­me­ti ge­çen­ler ödül­len­di­ril­miş­ti­r” de­nil­di.





Uy­gun de­ğil





Sa­yış­tay de­ne­tim ra­po­run­da ise em­ni­ye­t­e şu ya­nıt ve­ril­di:



“Ten­kit edi­len hu­sus tal­tif ve­ril­me­si de­ğil, ka­nu­nun içer­me­di­ği hiz­met­le­rin de tal­tif ko­nu­su edil­me­si­dir. Ko­mis­yon ka­rar­la­rı ile ya­pıl­dı­ğı, yük­sek hiz­met­le­ri ge­çen­le­rin tal­tif edil­di­ği, ödül­len­dir­me­yi açık­la­yan ge­nel­ge­le­rin mev­cut ol­du­ğu, be­lir­til­miş­se de; 3201 Sa­yı­lı Ka­nun’­da be­lir­ti­len hal­ler­de ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ödül ve ik­ra­mi­ye öde­me­le­rin­de ka­nu­nun ama­cı­na uy­gun ha­re­ket edil­me­di­ği gö­rül­müş­tür.”