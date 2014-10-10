Sayıştay: Polise verilen 'Gezi' ödülü kanuna aykırı

Emniyet, 2013’te 157 bin polise 1 milyon maaş taltifi verilmesini Gezi olaylarına bağladı. Sayıştay ise “Kanunun içermediği hizmet taltif konusu edildi” dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin Sayıştay raporunda, 2013’te 157 bin 913 polise taltif verildiği anlaşıldı. Polislerin 1 milyon 439 bin 651 maaş taltifi ile ödüllendirildiği ortaya konuldu. Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya’nın haberine göre, Emniyet, Sayıştay’a Gezi olaylarında görev alanlar nedeniyle taltif sayısında artış olduğunu bildirdi.
Yüksek hizmet taltifi
Emniyet yanıtında, “İstanbul’da Taksim Gezi Parkı’ndaki düzenlemeleri protesto etmek amacıyla, eylem ve etkinliklerde güvenlik tedbirlerinin alınmasında yüksek hizmeti geçen personelin ödüllendirilmesi, ödüllendirilen personel sayısının artmasına neden olmuştur. Görev alan personelin tamamı değil, yüksek hizmeti geçenler ödüllendirilmiştir” denildi.
Uygun değil
Sayıştay denetim raporunda ise emniyete şu yanıt verildi:
“Tenkit edilen husus taltif verilmesi değil, kanunun içermediği hizmetlerin de taltif konusu edilmesidir. Komisyon kararları ile yapıldığı, yüksek hizmetleri geçenlerin taltif edildiği, ödüllendirmeyi açıklayan genelgelerin mevcut olduğu, belirtilmişse de; 3201 Sayılı Kanun’da belirtilen hallerde yapılması gereken ödül ve ikramiye ödemelerinde kanunun amacına uygun hareket edilmediği görülmüştür.”