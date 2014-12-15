İşsizlik rakamlarından sonra dolar da 2014'ün zirvesinde!

Dolar/TL, siyasi riskin artması ve Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısında faiz artırımı mesajlarının değişeceği beklentisiyle Ocak 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 2.31 TL'ye yükseldi.

Güne 2.2970 TL'den başlayan dolar 2,31 TL'yi gördü. Bu Ocak 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor. Siyasi endişeler ve dolardaki küresel değer kazancı ile Cuma günü 11 ayın zirvesini test etmişti. Siyasi gelişmeler, küresel piyasalar ve yükselen kura TCMB'nin nasıl tepki vereceği izlenecek.

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimi isteğini yenilemesi, 17 Aralık'ın yıldönümünün yaklaşması nedeniyle siyasi endişelerin yeniden artabileceğine yönelik endişelerle gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışmıştı.

Dolar/TL Ocak sonunda yine siyasi endişeler ve TCMB'nin faiz bileşiminin yetersiz kaldığı gerekçesiyle 2,39'u test ederek tarihi zirvesini görmüş ardından TCMB olağan üstü toplanarak 500 baz puana ulaşan faiz artışına gitmişti.

'Endişe güçlenebilir'

Bankacılar bu hafta dış piyasalarda en önemli gelişmenin ABD merkez bankası'nın faiz kararının olacağını belirtirken iç piyasada ise TCBM'nin yükselen kura nasıl tepki vereceğinin ve siyasi gelişmelerin yakından izleneceğini söylediler. TL'deki değer kaybının artmasında küresel gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve siyasi riskin artabileceği yönündeki endişelerin de rol oynadığını belirten ING Bank Özel Bankacılık Stratejisti Pınar Uslu, "Dolar/TL'de 2,30'un üzerinde kalınması halinde kurdaki artışın devam edebileceği ve Ocak'ta görülen yüksek seviyelerin yeniden denenebileceği endişesi güçlenebilir. Siyasi gelişmelerin ve TCMB'nin likidite politikasının izleneceği bugün, dolar/TL'de 2,2980 ve 2,2830 ilk destekler; 2,3100 ve 2,3330 ise ilk dirençler" dedi.