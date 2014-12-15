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Ekonomi

İşsizlik 2014'ün zirvesinde

İşsizlik Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İşsiz sayısı 3 milyon 64 bin kişi oldu

15 Aralık 2014 12:15

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde yüzde 10.5'e yükseldi. Eylül ayında işsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı. Yüzde 10.5'lik işsizlik oranı aynı zamanda Şubat 2011'den bu yana en yüksek işsizlik oranı oldu.

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 10.5'e yükseldi. Önceki dönem işsizlik oranı yüzde 10.1'di.

Tarım dışı işsizlik yüzde 12.3'ten eylül ayında yüzde 12.8'e yükselirken genç nüfus işsizliği yüzde 19.2'de kaldı.

3 Milyon kişiyi aştı

 

Eylül ayında işsiz sayısı 3 milyonu aştı. 2014 yılı Eylül döneminde 3 milyon 64 bin kişi oldu.

Yüzde 10.5'lik işsizlik oranı aynı zamanada yılın en yüksek işsizlik oranı oldu.
 

 

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