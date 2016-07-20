40 bordo bereli 50 bin mermiyle Erdoğan'ın otelini basmaya gitmiş

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı oteli basan askerlere “Önemli bir terörist yöneticisine operasyon yapacağız” dendiği ve yaklaşık 40 bordo berelinin 50 bin mermi ve çeşitli mühimmatlarla donatılmış helikopterlerle Marmaris’teki otele gittiği belirlendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele operasyona katıldığı iddia edilen askerlerin sorguları, darbecilerin Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı yapısı ile operasyona ilişkin detayları gün yüzüne çıkardı. 'Paralel yapılanma'nın 1981’den bu yana 2. Ana Jet Üs Komutanlığını bir komuta merkezi olarak kullandığı, 'üssün imamı'nın şu anda firari olan Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu olduğu iddia edildi. Başçavuş Kuzu'nun Erdoğan’a yönelik düzenlenen operasyonu daha önce birlikte görev yaptığı Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı’nda planladığı belirtildi.

Ormanlık alana kaçtılar

Darbeci askerlerin bordo berelilerden oluşan yaklaşık 40 kişiyi, “Önemli bir terörist yöneticisine operasyon yapacağız” diyerek İzmir’e getirdikleri, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Ramazan Elmas’ın Ege Ordusu Komutanlığı’ndan gelen ‘darbecilere destek verilmemesi’ yönündeki talimata rağmen üste bulunan 50 bin mermiyi ve diğer mühimmatı helikopterlere yükletip operasyon için havalandırdığı öğrenildi.

Bordo berelileri taşıyan iki helikopterin Marmaris semalarına varması üzerine operasyona katılan askerlere ordunun yönetime el koyduğunun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakalamak için geldiklerinin söylendiği, Tümgeneral Sönmezateş’in de başka bir helikopterden operasyonu yönettiği tespit edildi. Polislerin uzun süre çatıştığı Kuzu ve beraberindeki askerler, Marmaris’teki ormanlık alana kaçtı.

"Darbe olduğu söylenince anladık"

Baskına katılan, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli Selman Çankaya’nın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendilerine darbe günü, terör örgütü yöneticilerinden birisine operasyon düzenleneceğin söylendiğini anlatan Selman Çankaya, “Biz de silahlarımızı, patlayıcıları, mermileri, sıhhi araç gereçleri hazırlayıp, iki helikopterde beklemeye başladık” dedi. Bu sırada başka bir helikopterle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in yanlarına geldiğini de ifade eden Çankaya, “Bize ‘askeri darbe oldu. Artık yönetim bizde’ dedikten sonra ve Özel Kuvvetlerden de timler gelince bir devlet büyüğünü almaya gittiğimizi anladık” diye konuştu.

Helikopterler ateşten alçalamadı

Marmaris’te yaşanan çatışmaları da anlatan Astsubay Selman Çankaya, “Helikopterler bizi timler halinde yere indirdi. Yoğun ateş altında kalmıştık. Çatışma sürdüğü sırada telsizden operasyon düzenlediğimiz kişinin ayrıldığı bilgisini edinince geri çekilmeye karar verdik. Bu sırada çatışmayı da sürdürüyorduk. Helikopterler yerden açılan yoğun ateşten dolayı alçalamadı. Bunun üzerine üçer kişilik timler halinde farklı noktalara kaçmaya karar verdik. Ben ormanlık alana kaçtım” dedi.