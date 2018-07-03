3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı cansız bedenine ulaşılan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili açılan soruşturmada 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini bildirdi. Soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirten savcılık açıklamasında, "Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir ile ilgili aynı gün soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

'Otopsi için Adli Tıp'a gönderildi'

Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadesine başvurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bulunabileceği tüm adreslerde arama yapılmış, çocuğun en son görüldüğü Bezirhane köyü ile çevre köy ve kırsal alanda arama ve kurtarma köpekleri ile JAK ve AFAD ekiplerince elde edilen bilgiler adli anlamda değerlendirilmiştir. 2 Temmuz 2018 tarihinde bir vatandaşın ihbarı üzerine Leyla Aydemir Ağrı ili Bezirhane köyüne yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında su içerisinde ölü vaziyette bulunmuştur. Ceset üzerinde yapılan ölü muayene işleminin akabinde ceset kesin ölüm sebebinin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiştir."

Leyla'nın ölümüyle ilgili yapılan çalışmalara da yer verilen açıklamada, "Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili olarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş ve soruşturma titizlikle devam etmektedir. Soruşturmanın aşamaları hakkında gerekli görülmesi halinde ayrıca bilgi verilecektir."

Kesin ölüm sebebi belirlenecek

Bezirhane köyünde bulunan minik Leyla'nın cesedi, Ağrı Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından otopsi için ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Leyla'nın kesin ölüm sebebi, yapılan inceleme sonucunda belli olacak.

Cenazeyle Ağrı'dan Erzurum'a gelen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Birşey konuşamıyorum, felaketti. Leyla'yı biz bulmadık" ifadesini kullandı. Amca Aydemir'i askerler teselli etmeye çalıştı. Minik Leyla'nın sırtında ve kolunda darp izleri olduğu öğrenildi.

Otopsi 3.5 saat sürdü

3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi, Erzurum'daki otopsi işleminin ardından memleketine gönderildi. Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesini taşıyan ambulans, memleketi Ağrı'ya hareket etti. Ağrı Devlet Hastanesi morguna konulacak minik Leyla'nın naaşının, bugün öğle namazını müteakip Bezirhane köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.