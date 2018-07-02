İçişleri Bakanı Soylu'dan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin ilk açıklama: 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da cansız bedeni bulunan 3,5 yaşındaki Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Leyla'nın cesedinin bulunduğu bölgenin ekipler tarafından defalarca aranana bir bölgede bulunduğunu ifade eden Soylu, ilk belirlemelere göre, Leyla'nın bedeninin 4-5 gündür orada durduğunu ve bölgeye sonradan konulmuş izlemini edindiklerini aktardı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın konuğu olan Süleyman Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Benim de bugüne kadar umudum öyleydi. Yaptığımız teknik takiplerle umutlanmıştık. Bir sonuç almayı düşünüyorduk. Ben de Ağrı’daydım. Arkadaşlarımdan bugün bilgi aldım. Onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinde ilerliyorduk. Hepimizin başı sağolsun, bizim ümidimiz canlı bulmaktı. Leyla'nın bulunduğu yer bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Arkadaşlarımız ya biz görmedik, ya da çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağı geldi dediler. İlk belirlemelere göre, 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre Allah muhafaza bir tecavüz yok. İlk belirlemelere göre, sonradan oraya gelmiş gibi bir izlenim var. Leyla'nın vücusunda çok ufak bir darp izi var"