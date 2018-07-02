3,5 yaşındaki Leyla'nın cansız bedeni bulundu

Ağrı’da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve iki haftayı aşkın süredir arama çalışmalarının sürdüğü 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni bulundu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Leyla'nın, kaybolduğu dedesinin köyüne 2 buçuk ila 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir dere yatağının üst bölgesinde bulunduğu öğrenildi. Söz konusu bölgenin ise daha önce arama yapılan bölgeler arasında yer aldığı bildirildi. Ancak Leyla'nın orada mı öldürüldüğü, yoksa bölgeye sonradan mı getirildiği ise henüz bilinmiyor.

AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Açıklamayı Vali yapacak. AFAD ekipleri olarak bölgede çalışma yapıyoruz. Bütün detayları Vali açıklayacak. Tekrar başımız sağolsun" diye konuştu.

Amcası: Kaçırılmış oraya atılmış

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir, "Köyün arkasında bulundu. Şu an çalışmalar devam ediyor. Kaçırılmış oraya atılmış. Annesi ve babası perişan. Erdoğan beni duyuyorsa hadımın getirilmesini istiyorum" dedi.

Dedesi: Sırtında yara izleri vardı

Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgede giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi.



Öte yandan Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı, bölgeye gelerek inceleme başlattı.

Valilik'ten açıklama

Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir ile ilgili Ağrı Valiliği, twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolanLeyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" denildi.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

Acı olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin umudu canlı bulmaktı. Benim de bugüne kadar umudum öyleydi. Yaptığımız teknik takiplerle umutlanmıştık. Bir sonuç almayı düşünüyorduk. Ben de Ağrı’daydım. Arkadaşlarımdan bugün bilgi aldım. Onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinde ilerliyorduk.

Dedesinin köyünde, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yer. Bu aradığı yerle alakalı böyle bir durumla karşılaşınca, ‘Ya biz görmedik, farketmedik,’ ya da çocuğunda cesedi suyla aşağıya indi. İlk belirlemelere göre sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi. İlk belirlemelere göre tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim var. Otopsi sonucuna muhtaç bilgiler bunlar. Olayın her boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ufak bir işaret var darp olduğuna yönelik. Çok ufak bir darp görünüyor ama darp mıdır bir yere çarpma mıdır otopsi sonrasında ortaya çıkacak."

Devlet Bahçeli'den açıklama

Devlet Bahçeli ise yaptığı açıklamada, "Eylül’den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı’da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül’e hem Leyla’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir." dedi.

Ne olmuştu?

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla , Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla , kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla 'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.



Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı. Köylülerin beyaz bir minübüs ile kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine ekipler, şehirdeki tüm kameralar incelemeye aldı.



Valilik tarafından Leyla 'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.

Leyla Aydemir'in kaybolması olayıyla ilgili Valilik tarafından kriz maması oluşturuldu. 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldı. Leyla Aydemir'in aranaması sırasında ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren emniyet güçleri, küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Küçük Leyla 'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak için bir adım attı.Leyla için ihbar hattını oluşturdu.



Son olarak ekipler, köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmalarını yeniden başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Leyla Aydemir'i bulmak için yumuşak toprak zemin araması yapıldı. Ekipler, köyde, evlerin bahçesinde, mezarlıkta ve şüpheli görülen her yerde yumuşak zemin arama çalışması yaptı. Köyü ve çevresini didik didik eden, aranmadık yer bırakmayan ekipler, köydeki ana foseptiği boşaltarak arama yaptı. Gönüllü avcılar da Bezirhane'ye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla Aydemir'in babası Nihat ve dedesi Zeki Aydemir, küçük kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durdu.

Cansız bedeni bulundu

Leyla'dan kaybolduğunun 18'inci gününde, bugün akşamüstü, acı haber geldi. Leyla 'nıncansız bedeni, didik didik edilen Bezirhane köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulundu.