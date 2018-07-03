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3,5 yaşındaki Leyla'nın cenazesi, Erzurum'a götürüldü

Leyla'nın yarın Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi

03 Temmuz 2018 03:32

Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cesedi bulunan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in cenazesi, Ağrı’da yapılan otopsinin ardından Erzurum’a götürüldü.

Bezirhane köyünden ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesine götürülen minik Leylan'nın cenazesi, burada yapılan otopsinin ardından ambulansla güvenlik güçleri eşliğinde Erzurum'a götürüldü. Minik Leyla'nın cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi. Öte yandan minik Leyla'nın akrabaları ve vatandaşlar hastane önünde yoğunluk oluşturdu.

Minik Leyla'nın yarın Bezirhane köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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