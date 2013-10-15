34 yıl önce Alparslan Türkeş'ten Kürtçe dergi

Kürtçe-Türkçe karışık bayram mesajı nedeniyle MHP’nin kesin ihraç istemiyle disipline verdiği Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’nin, ‘Türkeş de Kürtçe dergi çıkarttırmıştı” sözleri üzerine gözler meşhur gazeteye çevrildi. Star gazetesinde yer alan habere göre, Ocak 1979’da bizzat Alparslan Türkeş’in talimatıyla Doğu ve Güneydoğu’da ‘Kon’ adıyla aylık gazete çıkarıldı. Gazetenin, poşulu ve tüfekli bir adamın yer aldığı kapak resmi ve “Doğu’ya uzanan emperyalist elleri kıracağız” başlığı nedeniyle bölgedeki solcu gruplar arasında sol tandanslı dergi zannedilerek büyük rağbet gördüğü, ancak gazetenin ikinci sayısının çıkmasına sıkıyönetim komutanlığının izin vermediği ortaya çıktı. Kürtçe yazıların yer aldığı dergide Q X,W gibi harfler de kullanıldı de Kürtçe başlık da atıldı.

Solcular yanlışlıkla kapıştı

Alparslan Türkeş’in, 1977 seçimlerinden sonra talimatıyla hazırlanan ‘oba- çadır’ anlamına ‘Kon’ isimli gazete Ocak 1979 yılında yayımlandı. Türkeş’in sağ kolu Kürt asıllı ülkücü Ali İhsan Bacalan tarafından yönetilen gazete bölgede ağırlığı bulunan aşiret üyelerince de desteklendi. Resim ve yazı nedeniyle solcu grupların gazeteyi sol tandanslı zannederek yoğun ilgi gösterdiği ancak gazetenin ikinci sayısının çıkmasına sıkıyönetim komutanlığının izin vermediği belirtiliyor. Bölgedeki ülkücü Kürt siyasetçileri PKK’nın hedefi haline getiren gazetenin yöneticilerinden Abdurrahman Öncel yurtdışına çıkarken Vedat Güldoğan İzmir’e yerleşmek zorunda kalıyor. Öncel ailesinden iki genç ise söz konusu dönemde Urfa’da Kon Gazetesi’ni dağıtırken PKK’lılar tarafından öldürülüyor.

Dersim katliamı CHP’nin işi

Kon gazetesi giriş yazısında, yüzlerce yıldır hür yaşayan milletin, komünizm ve bölücülük tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu, milletin uçuruma sürüklenmek istediği iddia edilirken, ‘Doğulu kardeş!’ hitabı dikkat çekiyor. “Alevisiyle Sunnisiyle Türkmeniyle Kürdüyle bütün canlar bir olsun” şiarı altında yayınlanan Kon’da Tunceli ili Dersim olarak geçerken, Dersim İsyanı’nın bastırılmasında kardeş kanı akıtılması ve Dersimlilerin açlık ve sefalete itilmesinden CHP suçlanıyor. Kürt aydın ve ileri gelenleri, dini kanaat önderlerinden alıntılar yapılarak Kürtlüğün, dilin, Aleviliğin tarihsel kökenlerine iniliyor.

Maraş olayları katliamdır

Ülkücü Kürt siyasetçiler Abdurrahman Öncel, Ali İhsan Balaban’ın da yazılarının da bulunduğu gazetede Kahramanmaraş olaylarından “katliam” olarak bahsediliyor. 16 sayfadan oluşan dergide ‘CHP Doğu’da ne yapmak istiyor’, Maraş’ta ne yapılmak isteniyor’ gibi güncel konulara ilişkin makalelere yer veriliyor.

Dayıka Zero’nun hikâyesi

Derginin 14. Sayfasında Hasan Kayıhan’ın kaleme aldığı “Dayıka Zero” (Zero Ana) hikayede, oğlu Pışar için mahpus olmuş Zero Ana’nın hikayesi anlatılırken bir halk türküsü olan “Delilo Delilo Destane” ise Kürtçe ve Türkçe karışık olarakyayınlandı. Türküde Demokratikleşme paketiyle yasağın kaldırılması amaçlanan X,W gibi harflerin kullanılmış olması da dikkat çekiyor.

Partiden ihraç gerekçesi

Kürtçe afişi asan Fethiye Belediye Başkanı Saatçı, "partiden kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, “Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe billboardlarına vermiş olduğu kutlama mesajında Türkçe dışında kullanmış olduğu dil, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 81’inci maddesine ve parti tüzüğümüzün disiplin hükümlerine, ayrıca partimizin ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir” sözlerine yer vermişti.