Kürtçe-Türkçe 'tek dil' pankartına MHP'den ihraç!

Kürtçe -Türkçe 'karma' billboardla, "Tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek devlet" mesajı veren MHP 'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi partisince kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamada, "Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi'nin Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe billboardlarına vermiş olduğu kutlama mesajında Türkçe dışında kullanmış olduğu dil, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 81'inci maddesine ve parti tüzüğümüzün disiplin hükümlerine, ayrıca partimizin ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" dedi.