Fethiye Belediyesi'nden Kürtçe-Türkçe, tek dil mesajı: Qurban Bayramımız piroz be!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nin Belediye Başkanı MHP'li Behçet Saatcı, Türkçe ve Kürtçe kelimelerin karışık yer aldığı Kurban Bayramı mesajını ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara astırdı, 'tek millet, tek dil' göndermesinde bulundu.

Ergün Tos'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Fethiye Belediyesi tarafından geçen Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklardaki billboardlara asılan 'Ülke bütünlüğümüzün bozulmaması ve içimizdeki insan sevgisinin kuvvetlenmesi dileklerimizle, iyi bayramlar' ifadelerinin yer aldığı bayram mesajı, Kurban Bayramı için de asıldı. Ancak mesajdaki kelimeler bu kez, 'Türkçe' ve 'Kürtçe' karışık yazıldı. İlanda şu ifadeler yer aldı: "Ülke bitûnîyme bozulmaması ve hezkırına insana dı hûndure me kuvvetlenmesi dılxaziya meye. Qurban Bayramımız piroz be."

'Anladınız değil mi?'

Türkçe ve Kürtçe yazılan bayram mesajının hemen alt kısmına ise, "Anladınız değil mi? Bu yüzden, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Devlet!" ifadesine yer verildi. İlanda Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın imzasının yanı sıra, Fethiye Belediyesi'nin MHP , AKP ve bağımsız meclis üyelerinin imzaları da yer aldı.

'Ari bir Kürtçeden bahsetmek mümkün değil'

Bayram tebrik ilanıyla insanları biraz düşündürmek istediklerini kaydeden Başkan Saatcı, bu şekilde yeni demokrasi paketine bir atıfta bulunduklarını söyledi. Türkiye 'de yaşayan herkesin ortak değerleri olduğunu anlatan Başkan Saatcı, şöyle konuştu:

“Anadolu coğrafyasında bizi bir arada tutan en önemli faktörlerden biri de duru Türkçemizdir. Anamızın ak sütü gibi olan dilimiz. Bu anlamda dilimizin önemini vurgulamak için bunu yaptık. Şunu da itiraf edeyim, Türkçe mesajımızın Kürtçe anlamını birçok Kürt kardeşimize sorduk. Malatya'daki ayrı, Ağrı'daki ayrı, Diyarbakır'daki ayrı ifadeler gönderdi. Ari bir Kürtçeden bahsetmek mümkün değil. Lehçe ve kelime anlamlarında fark var. Türkçe Anadolu coğrafyasının ortak dilidir. Biz de bu bayram tebriğinde, tamamen ülke bütünlüğümüzün en önemli köşe taşlarından birinin dilimiz olduğunu vurgulamak için bunu yaptık. Birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz."