T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fethiye Belediyesi'nden Kürtçe-Türkçe, tek dil mesajı: Qurban Bayramımız piroz be!

MHP'li Behçet Saatcı: Ülke bütünlüğümüzün en önemli köşe taşlarından birinin dilimiz olduğunu vurgulamak için bunu yaptık. Birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz

10 Ekim 2013 14:45

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nin Belediye Başkanı MHP'li Behçet Saatcı, Türkçe ve Kürtçe kelimelerin karışık yer aldığı Kurban Bayramı mesajını ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara astırdı, 'tek millet, tek dil' göndermesinde bulundu.

Ergün Tos'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Fethiye Belediyesi tarafından geçen Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklardaki billboardlara asılan 'Ülke bütünlüğümüzün bozulmaması ve içimizdeki insan sevgisinin kuvvetlenmesi dileklerimizle, iyi bayramlar' ifadelerinin yer aldığı bayram mesajı, Kurban Bayramı için de asıldı. Ancak mesajdaki kelimeler bu kez, 'Türkçe' ve 'Kürtçe' karışık yazıldı. İlanda şu ifadeler yer aldı: "Ülke bitûnîyme bozulmaması ve hezkırına insana dı hûndure me kuvvetlenmesi dılxaziya meye. Qurban Bayramımız piroz be."

 

'Anladınız değil mi?'

 

Türkçe ve Kürtçe yazılan bayram mesajının hemen alt kısmına ise, "Anladınız değil mi? Bu yüzden, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Devlet!" ifadesine yer verildi. İlanda Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın imzasının yanı sıra, Fethiye Belediyesi'nin MHP , AKP ve bağımsız meclis üyelerinin imzaları da yer aldı.

 

'Ari bir Kürtçeden bahsetmek mümkün değil'

 

Bayram tebrik ilanıyla insanları biraz düşündürmek istediklerini kaydeden Başkan Saatcı, bu şekilde yeni demokrasi paketine bir atıfta bulunduklarını söyledi. Türkiye 'de yaşayan herkesin ortak değerleri olduğunu anlatan Başkan Saatcı, şöyle konuştu:

“Anadolu coğrafyasında bizi bir arada tutan en önemli faktörlerden biri de duru Türkçemizdir. Anamızın ak sütü gibi olan dilimiz. Bu anlamda dilimizin önemini vurgulamak için bunu yaptık. Şunu da itiraf edeyim, Türkçe mesajımızın Kürtçe anlamını birçok Kürt kardeşimize sorduk. Malatya'daki ayrı, Ağrı'daki ayrı, Diyarbakır'daki ayrı ifadeler gönderdi. Ari bir Kürtçeden bahsetmek mümkün değil. Lehçe ve kelime anlamlarında fark var. Türkçe Anadolu coğrafyasının ortak dilidir. Biz de bu bayram tebriğinde, tamamen ülke bütünlüğümüzün en önemli köşe taşlarından birinin dilimiz olduğunu vurgulamak için bunu yaptık. Birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz."

ETİKETLER

fethiye belediyesimhpbayram mesajıtek dilkürtçetürkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24