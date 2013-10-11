Bahçeli'den Kürtçe afişe tepki: Partimizin ilkelerine aykırı bir davranış

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış ve temel atma törenine katılmak için geldiği Manisa'da, gazetecilerin, partisinin Muğla'nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın reklam ponalarında Türkçe ve Kürtçe bayram mesajı yayınladığını hatırlatması üzerine, "Partimizin ilkelerine aykırı davranmıştır. Gereği yapılacaktır" dedi.

Partiden ihraç gerekçesi de aynı

Kürtçe afişi asan Fethiye Belediye Başkanı Saatçı, "partiden kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, “Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe billboardlarına vermiş olduğu kutlama mesajında Türkçe dışında kullanmış olduğu dil, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 81’inci maddesine ve parti tüzüğümüzün disiplin hükümlerine, ayrıca partimizin ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.