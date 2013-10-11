T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'den Kürtçe afişe tepki: Partimizin ilkelerine aykırı bir davranış

Kürtçe bayram mesajının altında 'Anladınız değil mi? Tek millet, tek vatan, tek dil, tek bayrak, tek devlet' yazan afiş sebebiyle MHP'li Başkan Saatçı'nın partiden ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor

11 Ekim 2013 02:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, toplu açılış ve temel atma törenine katılmak için geldiği Manisa'da, gazetecilerin, partisinin Muğla'nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın reklam ponalarında Türkçe ve Kürtçe bayram mesajı yayınladığını hatırlatması üzerine, "Partimizin ilkelerine aykırı davranmıştır. Gereği yapılacaktır" dedi.
 

Partiden ihraç gerekçesi de aynı

 
Kürtçe afişi asan Fethiye Belediye Başkanı Saatçı, "partiden kesin ihraç" istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, “Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe billboardlarına vermiş olduğu kutlama mesajında Türkçe dışında kullanmış olduğu dil, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 81’inci maddesine ve parti tüzüğümüzün disiplin hükümlerine, ayrıca partimizin ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.

ETİKETLER

kürtçeafişpanoilansaatçıfethiyemhpbahçelidisiplinihraç

İlgili Haberler

Fethiye Belediyesi'nden Kürtçe-Türkçe, tek dil mesajı: Qurban Bayramımız piroz be!

MHP'li Behçet Saatcı: Ülke bütünlüğümüzün en önemli köşe taşlarından birinin dilimiz olduğunu vurgulamak için bunu yaptık. Birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz

Kürtçe-Türkçe 'tek dil' pankartına MHP'den ihraç!

Kürtçe-Türkçe 'tek dil' pankartı hazırlatan MHP'li Fethiye Belediye Başkanı partisinden kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna verildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24