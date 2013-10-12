'Kürtçe bayram afişi bastıran arkadaşımız yanlış yola sürüklenmiş'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li Fethiye Belediye Başkanı'nın Kürtçe bayram mesajı afişiyle ilgili "Arkadaşımız yanlış bir yola sürüklenmiştir. Nasıl bu hataya düşmüştür, orasını kestiremiyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 9. Dönem açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Balyoz davasında aldığı cezası Yargıtay tarafından onanan MHP Milletvekili Engin Alan'ın durumuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in "cezası 5 yıldan fazla olduğu için milletvekilliği düşer" sözleri hatırlatılarak, buna ilişkin değerlendirmesi sorulan Bahçeli, davada çok ağır cezalar verildiğini savundu.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Bunlardan bir tanesi de İstanbul'dan milletvekili seçilen değerli bir asker ve siyaset adamı olarak toplumda genel kabul gören Sayın Korgeneral Engin Alan Bey'dir. Engin Alan Bey, milletvekilidir, millet iradesiyle seçilmiştir ve mahkeme süreci içerisinde suçsuz olduğu kanaatindeyiz, ama mahkeme sonuçları da bu şekliyle gelişmiştir. Süreç tamamlanmış mıdır? Bu sorunun cevabını özellikle ülke yönetiminde bulunan iktidar partisi mensupları çok erken konuşarak yargının suçlamalarını siyasette devam ettirme hatasına düşmemelidir.

İleride birçok hukuk yolları kullanıldıktan sonra karar kesinleşirse bu görev bir partinin genel başkan yardımcısına değil, TBMM Başkanlığı'na düşer. Bu görevi zannediyorum, yılların siyaset adamı olarak Sayın Cemil Çiçek değerlendirecektir ve ona göre bir karar verecektir. Şimdi neyi tartışıyoruz, 237 insanımızın, değerli komutanların ağır cezalarla mahkûm edildiği bir ortamda bu tartışmayı siyasi iktidar niçin yapar? Bu anlamsız tartışmalar Türkiye'de kaos, kriz, kargaşa ve öfke birikimi sağlamaktan başka bir fayda getirmez. Herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye'nin kargaşaya kapılması, kaos yaşaması, kriz içerisinde boğuşması ve toplumu öfkelendirerek kamplaşmalara, gerginleştirmesi yoluyla siyasi iktidarın da gücünü kullanarak kendilerine gelecek tayin etmektedirler. Ancak inanıyorum ki sonları hüsran olacaktır."

‘Bizimle alakası kalmamıştır’

Bahçeli, MHP'li Fethiye Belediye Başkanı'nın Kürtçe sözcükler içeren bayram mesajı afişiyle ilgili bir soruya "O arkadaşımız yanlış bir yola sürüklenmiştir. Nasıl bu hataya düşmüştür, orasını kestiremiyorum, ama uygulama Milliyetçi Hareket Partisi 'nin ilkeleriyle, görüşleriyle Türk milletinin anayasasının ilk 4 maddesiyle bağdaşmayan bir hatadır. İhraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bizimle alakası kalmamıştır, Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisinde mi, BDP 'de mi aynı afişleri kullanır, o da onun takdiridir" yanıtını verdi.

‘Anayasayı parça parça getirmenin anlamı yok’

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda uzlaşma sağlanan 60 maddenin Meclis'ten geçirilmesi teklifine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Anayasayı parça parça, perakende usülle getirmenin bir anlamı yok. Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa Komisyonu'nun hayırlı bir kuruluş olarak görev üstlendiğini görmekte ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek bir anayasa değişikliğini sonuna kadar sürdürmekte fayda görmektedir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisinin Uzlaşma Komisyonu'ndaki tavrından rahatsız olan insanların, kendi amaçları doğrultusunda bir anayasa değişikliği istemeleri halinde masadan kalkabileceklerini ifade eden Bahçeli, "Meclis'teki ittifakları ve işbirlikçileriyle istediği anayasa değişikliğine gidebilirler. Sonunda takdir milletimizin olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, masada devam etmeye, anayasanın her maddesi üzerindeki görüşlerini kamuoyuna aktarırken Uzlaşma Komisyonu'nda dillendirmeye ve tarihe kayıt düşmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, Engin Alan'ı cezaevinde ziyaret edip etmeyeceği sorusuna da ziyaretlerin arkadaşları tarafından yapıldığını, zamanı ve sırası geldiğinde kendisinin de ziyaret edebileceğini, Engin Alan'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

‘Bizden daha ulusalcı olursa şaşmayın’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "artık ulusalcılık mı kaldı?" sözlerini de bir soru üzerine değerlendiren Bahçeli, "Başbakanın ulusalcılık konusunda hiçbir bilgisi yoktur. Bilgisi olmayan konuda böyle fazla bilgiçlik taslamasın. Yarın kendisi bizden daha fazla ulusalcı olursa da şaşmayın. Çünkü, siyasi hareketlerinde hangi gün neye iltifat ediyorsa onu siyasi çıkarı için görmektedir. Doğru dürüst bir siyasi etiği, siyasi ilkesi olmayan bir siyasi liderdir" dedi.