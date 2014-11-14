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Kültür-Sanat

330 yıllık İshak Paşa Sarayı cam tavanla kaplandı!

Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı'nın çatısının cam tavanla kapanması tartışmalara yol açtı

14 Kasım 2014 15:53

Türkiye’nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Ağrı'daki İshak Paşa Sarayı’nın üstünün şeffaf bir çatı ile kaplanmış görüntüsü sarayı ziyaret eden insanları şaşkınlığa uğrattı.

Sarayı don ve güneş ışınlarına karşı koruması için yapılan bu cam tavan son günlerde sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Konuyla ilgili olarak hurriyet.com.tr’den Can Mumay’ın sorularını yanıtlayan Van Rölöve ve Anıtlar Kurulu Müdür Vekili Taner Öter 2011 yılından önce Erzurum Anıtlar Müdürlüğü’nün İshak Paşa Sarayı’na böyle bir restorasyon çalışması yapıp tamamladığını, Van müdürlüğü kurulunca çalışmalarla kendilerinin ilgilendiklerini söyledi.

Kurulan cam tavanla ilgili olarak bilgiler veren Öter, “Yapılan tavan saray içindeki eserleri korumak için güneş ışığını kıracak bir yapı. Olumsuz hava koşullarının saray yapısını kötü engellemesinin önüne geçiyor” diye konuştu.

Alınan bilgilere göre ısı yalıtımlı cam olarak tasarlanan cam tavan sarayın içinin buz tutmasını da engelleyecek. Sarayın içinde cam tavana rağmen oluşan buzlar da eriyerek sarayın dışına çıkacak. 

 

1685'te inşa edildi

 

Doğubeyazıt İlçesi'nin 5 km. doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan Saray, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı. 18. yy. Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de değeri büyük olduğu ifade ediliyor. Sarayın Harem Dairesi Takkapı kitabesine göre saraya son hali 1784'te verildi. Sarayın ilk inşaatı 1685 tarihinde tamamlandı.

 

366 oda bulunuyor

 

Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana geliyor. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmış. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlı. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik var. Bunların sonunda cami ve türbe bulunuyor. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiş. Saray bölümü iki kattan oluşuyor ve 366 odası bulunuyor.

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