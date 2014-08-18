İşte Haydarpaşa Garı'nın restorasyon projesi

Tarihi Haydarpaşa Garı için restorasyon planının ayrıntıları ortaya çıktı. Haydarpaşa otel olacağı iddialarının aksine Yüksek Hızlı Tren Garı olarak hizmet vermeye devam edecek.

YHT projesi nedeniyle Pendik-Haydarpaşa arasında yapılan seferlere son verilmesinin ardından kullanılmayan Haydarpaşa Garı’nın restorasyon planı Anıtlar Kurulu tarafından da onaylandı.

Yeni Şafak’ın haberine göre Haydarpaşa Gar Binası’nın restorasyon projesi Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. İhalesi yapıldı. Sözleşme gereği yer teslimi yapıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından verilecek ruhsatın ardından çalışmalar başlayacak. Restorasyon projesine göre Haydarpaşa Garı otel veya AVM olmayacak. Tarihi yapısının korunması kaydıyla Yüksek Hızlı Tren Garı olarak hizmete devam edecek.

Çıkan yangının ardından atıl durumda bulunan çatı katı restore edilerek müze, sergi alanı, kütüphane, toplantı ve konferans salonu gibi kültürel işlevlere ayrılacak. 12 milyon 473 bin liraya ihale edilen projenin öngörülen bitirme süresi 500 gün. Bina içindeki mevcut asansör yenilenecek, uzun kolda yeni bir asansör yapılacak. Mevcut ısıtma sistemi yerine fan-coil sistemi kurulacak. Eksik veya hasarlı bezemeler tamamlanacak, temizlenecek.

Tavan ve duvar sıva ve boyaları yenilenecek. Ahşap elemanların bakım onarımları yapılacak. Dış cephelerde kirlenmiş, yosunlanmış bölümlerin uygun yöntemlerle temizliği yapılacak. Eksilen, yok olan, kırılan taşlar tedarik edilecek ve onarılacak.

Haydarpaşa Gar Binası 2. Abdülhamid zamanında yapıldı. Gar için dünyanın dört bir yanından en başarılı mimarların katıldığı bir yarışmayla gerçekleşti. Otto Ritter ve Helmuth Conu’nun projesi seçildi. Gar binası 1908’de törenle hizmete açıldı. Otel ve AVM iddiaların ortaya atıldığı dönemde, 2010 yılında çatısı yanan bina, yeni ulaşım hatlarının uzağında kaldı. Garda 2 yıldır Anadolu’ya uzanan ekspres seferler yapılmıyordu. 2013 yılının Haziran ayında Haydarpaşa-Pendik banliyö seferleri de durdu. O tarihten itibaren vagon parkı olarak işlev gören gar sessizliğe gömüldü.