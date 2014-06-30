Yanan köşke 'yıkılmama' şartıyla restorasyon izni 5 gün önce verilmiş!

Satışı tartışma yaratan, restorasyonuna başlandıktan 5 gün sonra da yanan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'yle ilgili çok 'ilginç' bir ayrıntı ortaya çıktı. Üsküdar'da aynı adlı korunun içinde yer alan tarihi köşk, 17 Aralık sürecinde adı gündeme gelen işadamı Mehmet Cengiz'e 'yıkılmaması kaydıyla' satılmış.

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında internete sızan ses kayıtlarında “Milletin ...na koyacağım” diyen ve kamuoyunun büyük tepkisini çeken Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in satın aldığı Üsküdar’daki “Hüseyin Avni Paşa Korusu”nun içindeki “tarihi köşk yangını” beraberinde soru işaretleri getirdi.

Cengiz İnşaat içinde 3 bini aşkın ağaç bulunan 81 bin 511 metrekarelik ormanlık arazinin “yüzde 65’ini TMSF’den, yüzde 35’ini ise özelden aldığı” ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre; tarihi “Hüseyin Avni Paşa Köşkü” ile ilgili iki önemli gelişme daha yaşandı.

23 Haziran 2014: Anıtlar Yüksek Kurulu, Cengiz İnşaat’ın başvurusu kapsamında Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün restorasyonu için gerekli ön izni vererek restorasyon sürecini başlattı.

28 Haziran 2014: Karardan 5 gün sonra tarihi köşk şüpheli yangınla kül oldu. TMSF’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden aldığı belgeye göre koru ve köşkle ilgili imar durumu şöyle yer alıyor:

Koruda geçici dahi olsa hiçbir inşaat yapılamaz.

Bitki örtüsünün korunması esastır. Doğal mekânlarda ve yangın sonucu bitki örtüsünde tahribat olduğu zaman ağaçlar Boğaziçi’nin ekolojisine uygun seçilecektir.

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 8 Ocak 2002 tarihli kararı ile de koruda bulunan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün Koruma Grubu’nun 1. grup olarak -yıkılmadan korunması gerekli yapı- belirlenmesine karar verilmiştir.

'Bu cinayetin belgesidir'

TMSF korunun ve köşkün satışının da bu belgede yer alan imar durumuna göre yaptığını bildirdi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart yaşananların “planlı katliam” olduğunu söyledi. Kart şunları söyledi:

“19 Mart tarihinden bu yana dile getirdiğimiz kuşkular ve kaygılar maalesef doğrulandı. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının ana aktörleri tarih ve doğa katliamı pahasına korundular. Korunacaklar ve korunacakları güvencesinin verildiği anlaşılıyor. Çok açık söylüyorum hükümetin ve Başbakan’ın özel himayesine mazhar olan bir gruptan söz ediyorum. Bu tarih ve doğa katliamı taammüden işlenmiştir. Göz göre göre gelmiştir. Bu katliam Cengiz Grubu’yla hükümet ve Başbakan’ın işbirliğiyle vuku bulmuştur. Şu andaki bulgulara göre izlenimim bu yöndedir.”

Konuyla ilgili bugün Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Kart, köşk restorasyonu için verilen ön izne sert tepki gösterdi. Kart, “Bu suç üstü belgesidir. Bu cinayeti gösteren belgedir” diye konuştu.