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Sabancı: AKM'yi yenileme anlaşmamız sadece restorasyonu kapsıyor

Başbakan'ın "inşallah yıkılacak" dediği AKM'nin yenilenmesi için 30 milyon Türk lirası veren Sabancı Holding, anlaşmalarının restorasyonu kapsadığını söyledi

04 Haziran 2013 03:49

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşallah yıkılacak" açıklamasının ardından, AKM'nin yenileme çalışmaları için 30 milyon TL katkı sağlayan Sabancı Holding açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokol, Atatürk Kültür Merkezi’nin sadece restorasyonunu kapsamaktadır” denildi.  
Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) netleşemeyen yenileme projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, projeyi yürüten Yeni Yapı ve Taca İnşaat’a, geçen perşembe günü gönderilen bir faks mesajındaki talimatla “ikinci bir emre kadar” durdurulmuştu.
Şubat 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile arasında Atatürk Kültür Merkezi’nin restore işlemlerine dair mutakabat imzalayan ve yenileme çalışmalarına 30 milyon liralık katkı sağlayan Sabancı Holding, dün medyadan gelen sorular üzerine şu açıklamayı yaptı: “Sabancı Holding olarak, Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokol, Atatürk Kültür Merkezi’nin sadece restorasyonunu kapsamaktadır.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı için yapılan protestoları eleştirirken, Taksim’e Topçu Kışlası’nın yanında iki proje daha yapılacağını belirtmiş ardından “AKM inşallah yıkılacak. Muhteşem bir opera olarak kültür merkezi yapacağız. Evet, cami de yapacağız. Ben bunun iznini gidip de birkaç çapulcudan alacak değilim” açıklaması yapmıştı. 

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