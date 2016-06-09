''33 milyon Twitter kullanıcısının hesabı çalındı'' iddiası

Yaklaşık 33 milyon Twitter kullanıcısının hesap bilgilerinin internette satışa çıkarıldığı iddia edildi.

BirGün'ün Mashable’ı kaynak gösterdiği haberine göre; 32 milyon 880 bin 300 Twitter kullanıcısının bilgilerini ele geçiren Rus hackerlar, bilgiler için 10 bitcoin (5 bin 800 dolar) para talep ettiği söyleniyor.

Her kayıtta bir ya da iki e-posta adresi, kullanıcı adı ve şifre yer alıyor. Şifrelerin hiçbiri kriptolanmış değil.

Şifreler ele geçirilmiş olabilir

Sızdırılan veritabanlarının kaydını tutan Leakedsource internet sitesi, 15 kullanıcı için yaptığı denemede sızdırılan bilgilerin doğruluğunu teyit ettiğini duyurdu. Siteden “Bu da on milyonlarca kişinin virüsten etkilendiği anlamına geliyor. Bu virüs Chrome ve Firefox gibi internet tarayıcılarında kayıtlı şifreleri ele geçirmiş olabilir" açıklaması yapıldı.

120 bin hesabın şifresi; '123456'

Açıklamada, sızdırılan şifrelerin çoğunun ‘12346’, ‘123456789’, ‘qwerty’ ve ‘password’ gibi tespit edilmesi ‘kolay’ şifrelerden oluştuğu ifade edildi. Veritabanında şifresi ‘123456’ olan 120 bin hesap bulunuyor.

Twitter'ın, “İnsanları ve hesapları güvende tutmak için son şifre sızıntısında neyin paylaşıldığını öğrenmek için veritabanımızı kontrol ettik” dediği ve kullanıcılarından şifreleri değiştirmelerini istediği belirtildi.

Twitter’ın güvenlik uzmanlarından Michael Coates ise “Karanlık web'deki Twitter kullanıcı adı/şifre raporlarını inceledik ve sistemimize giriş olmadığını saptadık. Bütün şifrelerimizi kriptolanmış olarak saklıyoruz” diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in de sosyal medya hesapları ele geçirmişti.