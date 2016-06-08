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Bilim / Teknoloji

Twitter’ın açıklarını bularak bir yılda 54 bin dolar kazandı

Twitter, 2 yıl içinde hata ve güvenlik açıklarıyla ilgili 1662 kişiden toplamda 5171 bildirim aldı

08 Haziran 2016 12:33

En büyük sosyal medya ağlarından biri olan Twitter'ın güvenlik açıklarını bularak şirkete bildirenler, yüklü miktarlarda para kazanmaya devam ediyor. Bir güvenlik uzmanı 2015'te bulduğu uygulama hatalarını Twitter'a bildirerek 54 bin dolar kazandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Twitter, kullanıcıların hata veya güvenlik açıklarıyla karşılaşmaması için iki yıl önce bir program başlattı. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları ve sıradan kullanıcılar, Twitter’da buldukları hataları ve açıklıkları şirkete bildirip, karşılığında para kazanıyorlar.

Programla ilgili Twitter'dan; 2 yıl içinde 1662 kişiden toplamda 5171 bildirim alındığı ve bu hata bildirimlerine karşı toplamda 322 bin dolar ödediği açıklaması yapıldı. Şirket, bulunan her hata başına 835 dolar ödüyor.

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