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Bilim / Teknoloji

Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in Twitter şifresi ortaya çıktı: Dadada

Zuckerberg'in Twitter ve Pinterest hesapları hackerler tarafından ele geçirildi

07 Haziran 2016 14:13

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesaplarının hacklenmesinin ardından, Twitter şiftesi de ortaya çıktı. Zuckerberg'in aktif olarak kullanmadığı Twitter şifresinin 'dadada' olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de hacklendi. Zuckerberg'in Twitter ve Pinterest hesapları Suudi asıllı oldukları öğrenilen hackerler tarafından ele geçirildi.

 

Saldırının hemen ardından Twitter'ın hesabı askıya aldı. Hackerlar, Zuckerberg'in Twitter şifresini de açıkladı: 'dadada'... Şifre, basitliğiyle dikkat çekiyor. 

Ocak 2012'den beri tweet atmayan Zuckerberg'in profilinde saldırganların attığı tweet'ler de kaldırıldı. 

Güvenlik konusunda takıntılı

 

Bir gün önce gerçekleşen saldırı sonrası Zuckerberg hesapların kontrolünü bir süreliğine kaybetmişti. ‘OurMine’ takma isimli korsan, Zuckerberg’in hesaplarına erişim için gerekli bilgilere, daha önce sızdırılan LinkedIn hesap verileri sayesinde ulaştığını iddia etmişti.

Mark Zuckerberg, güvenlik konusunda oldukça titiz davranıyor. Zuckerberg'in 7 milyon dolarlık malikanesini daha güvenli hale getirmek için çevredeki evleri de satın aldığı biliniyor. Gittiği her yere koruma ordusu götüren Zuckerberg, bunun için Facebook bütçesinden her yıl 30 milyon dolar harcıyor. 

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