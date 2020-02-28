33 askerin şehit olduğu İdlib'de dakika dakika neler yaşandı?

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen hava saldırısı sonucunda 33 asker şehit oldu.



İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren saldırı sonrası dünyanın gözü İdlib'e çevrildi.

euronews'in haberine göre; akşam saatlerinden şu ana kadar yaşanan gelişmeler şöyle:

Türk askeri konvoyuna düzenlenen hava saldırısı sonrası büyük bir kalabalık Reyhanlı devlet hastanesi çevresinde toplanmaya başladı.



Hatay Valisi Rahmi Doğan önce 9, kısa süre sonra 22 olarak açıkladığı hayatını kaybeden asker sayısını ilerleyen saatlerde 33 olarak duyurdu.

TIKLAYIN - Hatay Valiliği İdlib'den '33 şehit' haberi verdi



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye rejimine ait hedeflerin vurulduğunu ve askeri teçhizatların yok edildiğini, Suriye ordu mensuplarının öldürüldüğünü açıkladı.

CHP ve MHP olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.



Reuters, İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberinde 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den "Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması geldi.

Amerikalı Senatör Lindsey Graham ile Marco Rubio saldırıyı kınarken, Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge istedi.

TIKLAYIN - Senatör Graham'dan Pentagon'a çağrı: İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilsin

ABD'nin NATO Daimi Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, saldırı sonrası açıklamasında bunun farklı bir durum olduğunu belirterek "Türkler kimin güvenilir ortak olduğunu görmeli" dedi.



CHP sözcüsü Faik Öztrak, İdlib'de yaşananları görüşmek üzere TBMM'yi kapalı oturuma çağırdı.

TIKLAYIN - CHP'den İdlib için kapalı oturum çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'de Şam hükümeti ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarını kınadı. Stoltenberg, saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Reuters'ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların kara veya deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini önlememe kararı aldığını yazdı.

İdlib'deki saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında acil olarak düzenlenen güvenlik zirvesi sona erdi. Zirve yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

İdlib'de Türk askerine yapılan hava saldırısı sonrası Başkanlık Divanı üyeleriyle parti genel merkezinde toplantı yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - MHP lideri Bahçeli: İdlib’e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir



Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'de Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından destek açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen saldırıyı kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esad rejimi, Rusya ve İran destekli güçlerini bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.



İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Partisinin kurmaylarıyla toplantı yapacağını söyledi.

TIKLAYIN - Meral Akşener: TBMM'de kapalı oturumun olmasında fayda var

Güvenlik Zirvesi sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırına gitti.

TIKLAYIN - Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sıfır noktasında



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Terör devletinin başı Esed, bu alçakça saldırıların bedelini ağır ödeyecek" açıklamasında bulundu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör devletinin başı Esed, bu alçakça saldırıların bedelini ağır ödeyecek