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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör devletinin başı Esed, bu alçakça saldırıların bedelini ağır ödeyecek

Fuat Oktay, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı

28 Şubat 2020 05:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'deki saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Oktay şunları söyledi: "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, başımız sağ olsun" dedi.

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