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Politika

Meral Akşener: TBMM'de kapalı oturumun olmasında fayda var

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vermedi

28 Şubat 2020 04:51

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib kırsalında düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını söyledi. Akşener, CHP'nin TBMM'de kapalı oturum talebiyle ilgili olarak, "Yapılmasında fayda var" ifadesini kullandı.

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Meral Akşener, sabah saatlerinde parti genel merkezinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acı bir durumla karşı karşıyayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptım. Bazı bilgileri paylaştı. Biliyorsunuz Balıkesir'deydim. Ankara'ya döndüm, arkadaşlarım burada. Bilgilerimizi birleştirip, bir toplantı yapacağız. Milletimizin başı sağolsun, Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun, inşallah peygamberimize komşu olurlar."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, CHP'nin İdlib konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kapalı oturumla toplantıya çağırmasına ilişkin olarak, "Kapalı oturumun olmasında fayda var." diye konuştu.

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