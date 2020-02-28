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Politika

CHP'den İdlib için kapalı oturum çağrısı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TBMM'nin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi

28 Şubat 2020 02:06

Cumhuriyet Halk Partisi Faik Öztrak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kapalı oturumla toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Faik Öztrek, İdlib'den gelen şehit haberleri için çok üzgün olduklarını belirterek, "Milletimizin başı sağolsun. Sayın Genel Başkanımız başkanlığında MYK toplantısı devam ediyor. Genel Başkanımızın söylediği gibi, "Suriye'de, Libya'da İdlib'deki askerlerimizin tek bir tırnağı dahi çok önemlidir.

Türk ordusu TBMM'nin ordusudur, onlarca şehidimiz varken, TBMM'nin buna sessiz kalmasını beklemememiz gerekir. CHP olarak, yarın (29 Şubat) TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz.

Bugün soru almayacağım, çünkü soruları açıklaması gereken başkalarıdır." diye konuştu.

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