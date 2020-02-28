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MHP lideri Bahçeli: İdlib’e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görmektedir

28 Şubat 2020 04:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin "Rusya, Türkiye'ye karşı beslediği gizli husumeti ifşa etmiştir. İdlib’e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir" dedi.

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