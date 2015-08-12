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3 yaşındaki Cevdet, şehit babasıyla aynı uçakta geldi

Sultanbeyli'de şehit edilen polis Beyazıt Çeken'in cenazesi Konya'ya götürüldü

12 Ağustos 2015 11:43

İstanbul Sultanbeyli’de Fatih Polis Merkezi’ne bomba yüklü araçla yapılan intihar saldırısının ardından önceki sabah olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken’in cenazesi İstanbul’da düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları’na ait kargo uçağıyla Konya’ya götürüldü. Şehit Çeken'in 3 yaşındaki oğlu Cevdet de bir daha hiç sarılamayacağı babasıyla aynı uçakla Konya'ya gitti, bir yakınının kucağında uçaktan indirildi.

Beyazıt Çeken’in  naaşını Konya Havaalanı’nda Vali Muammer Erol, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Ak Parti Milletvekilleri, akrabaları ile silah arkadaşları karşıladı.

Oğluyla aynı uçakta Konya’ya gelen emekli polis baba Mehmet Çeken’in güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Çeken’in oğlu 3 yaşındaki Cevdet ise hiçbir şeyden habersiz bir yakınının kucağında etrafı izledi.

 

 

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