Sultanbeyli saldırısını PKK üstlendi

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan polis merkezine yapılan bombalı saldırı ile sonrasında yaşanan silahlı çatışmayı PKK üstlendi.

Pazartesi günü gece saatlerinde Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne bomba yüklü bir araçla, gündüz saatlerinde ise olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine silahla saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda Bomba İmha Şube Müdürü Beyazıt Çeken hayatını kaybetmişti. Saldırılarda üç polis memuru ve yedi sivil de hafif yaralanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, PKK'nın internet sitelerinden birinde yer alan açıklamada saldırıları gerçekleştiren örgüt üyesi üç teröristin saldırılar sırasında öldüğü belirtildi.



İstanbul Valiliği’nin dünkü açıklamasına göre iki saldırı sonrasındaki operasyonlarda üç terörist öldürülmüştü.