Sultanbeyli'de polise yönelik bombalı saldırı sonrası çıkan çatışmada 1 polis şehit oldu!

Bomba yüklü araçla saldırının düzenlendiği Sultanbeyli'deki Fatih Polis Merkezi yakınında önlem alan güvenlik güçlerine çevreden ateş açıldı. Polisin karşılık vermesiyle çatışma çıkarken, iki saldırganın öldürüldüğü belirtildi. Çatışmada Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Beyazıt Çeken ağır yaralandı. Çeken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bomba yüklü araçla saldırının düzenlediği Fatih polis Merkezi önünde önlem alan güvenlik güçlerine 06.45 sıralarında ateş açıldı.

Polisin anında karşılık vermesiyle çıkan silahlı çatışma saat 09.00 sıralarına kadar aralıklarla devam etti.

Ekipler, zırhlı araçlarla ara sokaklara girerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çatışmada iki saldırgan öldürüldü, bir polisin şehit olduğu bildirildi.

Saldırıları 'Halk Savunma Birliği' üstlendi

Sultanbeyli'de bir polisin şehit olduğu, 3 saldırganın öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı çifte saldırı "Halk Savunma Birliği" üstlenildi.

Radikal'in haberine göre; İstanbul Sultanbeyli'de dün gece Fatih Polis Karakolu'na düzenlenen bombalı intihar saldırısıyla başlayan ve bugün olay yeri incelemesi yapan polislere yönelik uzun namlulu silahlarla ateş açılmasıyla devam eden saldırılar, "Halk Savunma Birliği" adlı bir örgüt adına açılan Twitter hesabından atılan mesajlarla üstlenildi.

Adımlar Dergisi'ne yönelik saldırıyı da üstlenmişti

Halk Savunma Birliği adlı örgüt, daha önce de İslamcı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Adımlar dergisinin Kağıthane’deki bürosuna yönelik 26 Mart 2015’de gerçekleştirilen bombalı saldırıyı da üstlenmişti. Bu saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.