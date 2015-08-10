İstanbul Sultanbeyli'de karakola bomba yüklü araçla saldırı!

İstanbul Sultanbeyli'nde polis merkezine düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 3'ü polis 10 kişi yaralandı. Saldırganın da öldüğü belirtildi. Sabah saatlerinde ise olay yerinde inceleme yapan polislerin üzerine ateş açıldı.

Sultanbeyli, Petrolyolu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Polis Merkezi'ne, saat 01.00 sıralarında bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Bombalı araçta bulunan saldırganın öldüğü belirlenirken, saldırıda 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve bu sırada polis merkezinde kayıp müracaatında bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın şiddetiyle polis merkezi binasında kısmi çökme meydana geldi; çok sayıda araç ve çevre binada da maddi hasar oluştu.

Saldırının hemen ardından olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezine çıkan yollar kapatıldı; vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Polis helikopteri havadan bölgede incelemelerde bulunurken, özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyet yetkilileri, ilk incelemelere göre saldırıyı PKK'nın yapmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, çalışmalar geniş kapsamlı olarak ediyor.

Ayrıca saldırıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gece saatlerinde yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"10.08.20105 günü saat 01.00 sıralarında Sultanbeyli İlçesi Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne bomba yüklü bir araçla geldiği ilk belirlemelere göre tespit edilen terörist ya da teröristlerce yapılan saldırı neticesinde polis merkez amirliğinde görevli 1 komiser yardımcısı, 2 polis memuru ve 7 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış ve hastanede tedavilerine başlanılmıştır. Olay ile ilgili ayrıntılı inceleme ve çalışmalar devam etmektedir"