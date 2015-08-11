Sultanbeyli saldırısı ikinci kez üstlenildi!

Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi'ne dün düzenlenen saldırıları PKK'nın silahlı kanadı HPG üstlendi. Saldırıyı Halk Savunma Birliği adlı bir örgüt de üstlenmişti. Bombalı araçla düzenlenen saldırının ardından sabah saatlerinde çıkan çatışmada bir polis şehit olmuş, iki saldırgan hayatını kaybetmişti.

ANF'nin haberine göre İstanbul 'un Sultanbeyli ilçesinde dün Fatih Polis Merkezi'ne karşı gerçekleştirilen ve yine aynı günün sabahı düzenlenen saldırının "HPG'nin Şehit Zilan Ölümsüzler Taburu'na bağlı 3 kişilik bir fedai tim" tarafından düzenlendiği duyuruldu.

Örgütün ayrıca gün içinde bir açıklama daha yapacağı belirtiliyor.

Saldırıyı ilk önce Halk Savunma Birliği adlı bir örgüt üstlenmişti.