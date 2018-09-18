3. havalimanı işçileri: Yatakhaneler tahtakurusu dolu, yemek bitince çorba sulandırılıyor, her gün cenaze kalkıyor

3. havalimanı inşaatı işçileri kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlattı. Protestolarına 5 gündür devam eden yüzlerce işçi cumartesi (15 Eylül 2018) sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına işçilerden bir kısmı geçen 2 gün içerisinde serbest bırakıldı. 3 gün boyunca havalimanı işçileriyle yatakhanede kaldığını belirten İnsan Haklarından Sorumlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul, işçilerin, "Yatakhaneler tahtakurusu dolu. Yemekler bittiği zaman çorbaya su ekleyip dağıtıyorlar. Her gün bir cenaze var. O da bizim bildiğimiz" dediğini aktardı.

3. havalimanından izlenimlerini aktaran Yurdakul, "Bıçağın kemiğe dayandığı noktayı çoktan geçmiş havaalanı emekçileri" değerlendirmesinde bulundu.

Yurdakul'un Cumhuriyet'te yer alan açıklamaları şöyle:

“29 Ekim’e kadar ölseniz de burası bitecek...”

3. havalimanı inşaatında dört gündür yaşananlar bu cümlede gizli... Bu emekçiler için bir tehdit değil, düpedüz gerçek. Çünkü “teslim tarihi” giderek yaklaşıyor ve onlar birilerinin birilerine verdiği “söz” uğruna izinsiz çalıştırılıp, can veriyorlar.

Bıçağın kemiye dayandığı noktayı çoktan geçmiş havaalanı emekçileri... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yönlendirmesiyle, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş’la birlikte üç gün boyunca emekçilerin yanlarındaydık. Koğuşlarına, yemekhanelerine konuk olduk, demli çaylarını içtik... Dağları aşan dertlerini dinledik.

Koşullar gerçekten de insani şartlara uygun değil. Yatakhaneler tahtakurusu dolu. “Haftada bir gün düzgün yemek çıkıyor. Birkaç gün üst üste makarna verdikleri oluyor. Yemekler bittiği zaman çorbaya su ekleyip dağıtıyorlar. Yemeğe 12.00’de çıkıyoruz. 13.00’te işbaşı yapmamız gerek. O bir saat da sırada beklemekle geçiyor. Sıra beklemekten dinlenemiyoruz. Hatta yemek bile alamadan işe başladığımız oluyor” diyorlar.

Havaalanı inşaatındaki en büyük sorun ise bütün bunları birer “detay” haline getiren iş cinayetleri. İş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu ama emekçilerin anlattığına göre hepsi tecrübesiz. İşçilere göre, bunun nedeni tecrübeli uzmanların çok para istemesi. “İş kazasında yaralananlar bile raporlu sayılmıyor, işe gelmedikleri günler maaşlarından kesiliyor” diyor bir emekçi.

Eylemler başlamadan önce bir servis kazası olmuş. Arkadaşları ölmüş, ağır yaralılar da var. Emekçiler, “Servis araçları çok eski. Her yeri dökülüyor. 9-10 tane yeni araç var. Onlar da şefler ve işveren temsilcilerini taşıyor” diyor.

Havaalanı inşaatı Haziran 2014’ten beri sürüyor. 29 Ekim’e kadar bitmiş olacak. O sayı bir türlü açıklanmıyor, üzeri örtülüyor ama bir işçinin sözleri, 4 yıllık inşaat boyunca kaç iş cinayeti yaşandığının ipuçlarını veriyor:

“Her gün bir cenaze var. O da bizim bildiğimiz...”