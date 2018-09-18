İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: 3. havalimanı inşaatında en az 37 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, üçüncü havalimanı inşaatının yapımında 37 işçi ölümü tespit ettiklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, geçtiğimiz Şubat ayında, üçüncü havalimanı inşaatında 27 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İSİG Meclisi’nin, bugün yaptığı açıklamada 2014 yılında temeli atılan inşaatta, en az 37 işçinin öldüğü belirtildi.

İşçilerin isimlerinin de paylaşıldığı açıklamada, “Üçüncü havalimanında şu ana kadar en az 37 işçi ölümü tespit ettik. Daha fazla iş cinayeti olması muhtemel. Ancak tespit ettiğimiz bu tablo bile şantiyedeki çalışma koşulları için önemli bir gösterge… Binlerce yaralanma, sakat kalma vb. cabası…” denildi.