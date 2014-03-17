3. Havalimanı inşaatı kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, daha önce 3. Havalimanı için mahkemenin verdiği durdurma kararını kaldırdı. 3. Havalimanı'ndaki işlemler kaldığı yerden devam edecek.

Daha önce İstanbul 4. İdare Mahkemesi Özgür Ceylan Aytaç, Alican Ocak, Cevat Ocak ve Yıldırım Yılmaz tarafından açılan davada, 3. Havalimanı’nın ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurmuştu. 21 Ocak 2014’te verilen karara göre, bilirkişi inceleme yapana kadar 3. Havalimanı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktı.

Serkan Ocak’ın Radikal’de yer alan haberine göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafında verilen kararı kaldırdı.

Zaten hukuka uygun değilmiş!

3. Havalimanı’nın faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir üst mahkeme olan Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etti. Bölge İdare Mahkemesi de itirazı 11 Mart 2014’te karara bağladı. Daha önce 4. İdare Mahkemesi’nin verdiği ‘yürütmenin durdurulması’ kararı kaldırdı.

Yeni kararda şu ifadeler kullanıldı:

“...bilirkişi raporları alanına kadar uygulanması ile etkisi tükenecek niteliği bulunmadığı gibi bu aşamada yürütmenin durdurulması isteminin geçici mahiyette durdurulmasına karşın uzun süre sürüncemede kalmasına yol açılacak olması da dikkate alındığında henüz açıkça hukuka aykırılığı bulunmayan işlemin yürütmesinin durdurulmasında hukuka uyarlılık görülmemiştir.”

Bir santim toprak 10 bin yılda oluşuyor

Davanın avukatı Alp Tekin Ocak, 3. Havalimanı ile ilgili faaliyetlerin durdurulmasına yönelik verilen kararın çok önemli olduğunu anlatarak, bu kararın durdurulmasını şöyle değerlendirdi: “Müdahale edildiğinde zaten geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verecek bir proje . Uygulandığında tükenecek bir idari işlem. Çok ciddi sonuçları olacak. Hukuka aykırılığının denetlenmesi gerekiyordu. 1 santim toprak 10 bin yılda oluşurken, bir yıl beklemenin bir sakıncası yoktu. 3. Havalimanı’nı yapılacağı alan İstanbul için çok önemli bir ekosistem. Bu ekosistemin kaldırması şehirleşmenin önünü de açacak bir proje. Mahkeme ortadaki kaygıları kaldıracak bir karar verdi. Projeyi tedbiren bilirkişi inceleme yapana kadar durdurdu. Ancak başka bir mahkemenin bu kararı kaldırması idari yargıyı işlevsizleştiriyor.”

İçtihatlara aykırı

Kararın usul açısından hukuka da aykırı olduğunu belirten Ocak, “İçtihatlara da aykırı. İdari Yargılama Usül Kanunu’nda tedbir amaçlı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazlara bakılmıyor. Bunula ilgili içtihat var, çok sayıda örnek var. Ancak Üst mahkeme hemen karar veriyor ve alt mahkemenin tedbir amaçlı kararını kaldırıyor” dedi.