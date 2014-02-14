3. havalimanında gecikme yaşanır mı?

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 3'üncü havalimanına ilişkin verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesini durdururken, bu kararın, havalimanı inşaatına etkisi merak konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, bu kararın ardından mahkemenin itirazları doğrultusunda ÇED süreçleri yeniden yapılacak; yeniden bilirkişi atanarak, önceki rapordaki eksiklikler tamamlanacak. Bakanlık, mahkeme kararının bir bölümüne itiraz edecek. Bu sürecin 9-10 ay süreceği belirtildi. Bunun da havalimanı inşaatını 1 yıl geciktirmesi bekleniyor. Mahkeme kararında, ÇED raporunun 10 günlük yasal süre boyunca ilanda kalmadığı belirtiliyordu. Bakanlık ise raporun 30 Nisan-15 Nisan 2013 tarihleri arasında 13 iş günü ve 15 gün boyunda ilanda kaldığına dikkat çekti. Bakanlık şimdi mahkemeye buna yönelik bilgi sunacak ve düzeltme isteyecek. Mahkeme, ÇED raporundaki eksikliklerin giderilmesi için de yeniden bilirkişi tayini yapacak. Bilirkişilerin ÇED Raporu'nda eksik bulması halinde bunlar giderilecek. Bu kapsamda da ÇED değerlendirme komisyonu toplanacak ve onay süreci baştan yapılacak. HaberTürk'ten Şükran Özçakmak ve Deniz Çiçek kamu kurumlarına ve uzmanlara, mahkeme kararının 3. Havalimanı inşaatını geciktirip geciktirmeyeceğini sordular.

'İhale sürecini etkilemez'

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü: Söz konusu mahkeme kararı, havalimanı ÇED olumlu kararının yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasıyla ilgili. Bu konuda gerekli hukuki işlemler konunun tarafı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bahse konu kararın, 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan İstanbul Yeni Havalimanı ihalesi neticesinde imzalanan sözleşme doğrultusunda yapılan iş ve işlemleri durdurması söz konusu değil. Proje ile ilgili süreçler planlandığı şekilde devam ediyor.

'Durdurma ÇED ile ilgili, 3. havalimanı çalışması etkilenmez'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan: Bu sadece ÇED'in geçici durmasına yönelik bir karardır. Havalimanına yönelik herhangi bir şey söz konusu değildir. Hiçbir şekilde havalimanı çalışmasını etkilemeyecektir.

'Yargı eksik bilgiyle karar aldı'

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: ÇED raporunun askıda kalma süresi nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin, doğru bir karar olmadığı kanaatini taşıyoruz. Yasal sürede askıda bırakmışız. İtirazımızı yapacağız. Bunu bir eksik bilgiden kaynaklanan verilmiş karar olduğunu ve düzelir diye düşünüyoruz.

'Rapor üzerinde çalışılır'

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil:Üçüncü havalimanının olmaması diye bir şey mümkün değil; karar ne ise düzelir diye düşüyorum. Sonuçta bir rapordur, üzerinde çalışılır. Singapur'dan yeni geldim. 3. havalimanı orada da çok merak ediliyor. 3. havalimanı dünyanın merkezini buraya çekiyor. Atatürk Havalimanı yetmiyor. Burası yolcu sayısında Heathrow'dan sonra ikinciliğe oynuyor. 3. havalimanının olmaması diye bir şey olamaz tabii ki. Hayal etmek bile mümkün değil. Bu raporlar inşallah hallolacaktır. Geçici bir olay olarak görüyorum. 3. havalimanı düşündüğümüzden çok daha önemli.

'Durdurulmazsa suç duyurusunda bulunuruz'

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu: Mahkeme kararını verene kadar tek bir çivi çakılmaması gerekir. Çünkü ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş bir ehliyettir, ruhsattır, yetkidir. Mahkeme bu yetkiyi durdur. ÇED olumlu raporu olmadan hiçbir işlem yapılamaz. Yapılırsa yetkili kurum ve şirket yetkililerine, burokratlara suç duyurusunda bulunacağız.

'ÇED iptal olursa ihale süreci yeniden başlatılır'

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Neşe Kızıl: ÇED raporunun iptal edilmesi halinde ihale sürecinin yeniden başlatılması gerekir.

'Mahkeme, 'Geri dönüşü imkansı zararı' durdurdu'

İdare Hukuku uzmanı Prof. Dr. Ülkü Azrak: Orada bir havaalanı inşaatı var ve ormanlık alana, yaşam alanına kuruluyor. Bu nedenle de, öncelikle ÇED raporu onaylanmadan ihale de yapılamaz. Mahkeme, geri dönülemez zararı önlemek için bilirkişi raporu öncesi yürütmenin durdurulması kararı vermiş ve doğru karar verilmiş.

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