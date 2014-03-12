3. havalimanının ÇED raporu: Ağaçları satalım, kuşları kaçıralım



3. havalimanı için hazırlanan ÇED raporunda proje kapsamında kuş-uçak çarpışmaları konusunda gündeme gelebilecek riskler belirlenerek kuş sayımlarının tamamlanmasıyla da risk analizi hazırlanacağı yer aldı. Projede kuşların havaalanlarından uzaklaştırılması için LPG’li toplar, silah patlatma, kuş kaçırıcı ultrasonik sesler, alarm sesleri, maketler, ışıklar kullanılacağı yer aldı.

İstanbul’a yapılacak 3. havalimanı için hazırlanan bin 350 sayfalık yeni ÇED Raporu’nda dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Erdinç Çelikkan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, “Proje alanı 76 milyon 500 bin metrekare olup bu alanın 61 milyon 720 bin metrekaresi orman alanıdır” denilen raporda, projenin gerçekleşmesi durumunda alanda floristik açıdan büyük bir habitat ve biyomas kaybı yaşanacağı belirtildi. Raporda C ve D çağındaki karaçam ve kızılçam gibi ağaç türlerinin kesilerek piyasaya arz edilmesinin daha ekonomik olduğuna dikkat çekildi.

Cengiz-Limak-Kolin konsorsiyumu tarafından yapılacak 3. havali-manı’nın yeni ÇED Raporu geçtiğimiz hafta Çevre Bakanlığı’na sunuldu. Rapora göre proje kapsamındaki mezarlık, okul, cami, orman ve yapıların kamulaştırmayla izin işlemleri Ulaştırma Bakanlığı’nca yürütülecek. Rapora göre kuş uçak çarpışmalarıyla ilgili risk analizleri projenin inşaat ve işletme aşamasındaki kuş sayımlarıyla birlikte hazırlanabilecek.

Alanın kuş göç yolları, kuş-uçak çarpmaları açısından değerlendirilmesi, tedbir önerilerinin geliştirilebilmesi için göç döneminde türler iki yıl süreyle izlenerek, göç yolları ve uçuş rotaları belirlenecek. Kuş-uçak çarpışmaları konusunda riskler belirlenerek kuş sayımlarının tamamlanmasıyla da risk analizi hazırlanacak. Kuşların uzaklaştırılması için gerekirse “sesli ve görüntülü korkutma” yöntemleri uygulanacak. Raporda bu yöntemler, “LPG’li toplar, silah patlatma, kuş kaçırıcı ultrasonik sesler, alarm sesleri, maketler, ışıklar” olarak sıralandı.

Kesilecek ağaca dahil edilmedi

Projenin gerçekleşmesi durumunda alanda floristik açıdan büyük bir habitat ve biyomas kaybı yaşanacak. Havalimanın kurulması planlanan alanın önemli bir kısmında Arnavutköy Kuzey Ormanları yer alır. İçerisinde iğde yapraklı, geniş yapraklı ve karışık ağaçların bulunduğu çok katmalı bir orman koridorunun da parçasıdır. Ayrıca İstanbul’a yerleşim karakterini veren kuzey rejiminin de önemli bir bileşenidir. Faaliyet alanının büyük çoğunluğu ağaçlandırma sahasıdır. Maritima çamı, fıstıkçamı, meşe ve yalancı akasya ağaçlandırması çoğunluktadır. Fertler genellikle 8 santimetrenin altında genç fidanlarda oluşmaktadır. 8 santiatrenin altındaki fertler envanter dışı olduğundan kesilecek ağaç adedi ve servet hesaplanmasına dahil edilmemiştir.