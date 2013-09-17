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3. köprü ve 3. havalimanı için 2 milyon 330 bin ağaç kesilecek!

Veysel Eroğlu, CHP'li Gürkut Acar'ın sorularını yanıtladı

17 Eylül 2013 14:20

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “3. köprü yapımı maksadıyla 381 bin 96 adet ağaç kesilecektir. 3. havaalanı yapımı maksadıyla 2 milyon 330 bin 12 ağaç kesilecektir. Kanal İstanbul projesi için bakanlığımızca verilmiş izin yoktur” dedi.
 
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın soru önergesini yanıtlayan Eroğlu, son 10 yılda 3 milyon 691 bin hektar alanda ormanların geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışması yapıldığını, toplam 2.8 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman büyüklüğünün 2012 yılı sonu itibarıyla 21.7 milyon hektara ulaştığını bildirdi.
 
 

Orman talanı...

 
 
Eroğlu ayrıca, 2000-2013 döneminde “hastalık ve kar-fırtına gibi doğal afetler nedeniyle 4 bin 217 hektar orman alanının zarar gördüğünü, 2003-2013 döneminde çıkan 24 bin 70 orman yangınında ise 100 bin 743 hektar orman alanının tahrip olduğunu, aynı dönemde 28 bin 584 hektar ormanlık alanda madencilik faaliyetleri için izin verildiğini” kaydetti.
 
 

AKP neyin hastası...

 
 
Eroğlu’nun yanıtını değerlendiren Acar, “Yıllardır betonlaştırılan İstanbul tıkandığı için şimdi yine ormanları, ağaçları yok ederek çözüm üretmeye çalışıyorlar. 3. projeler için yaklaşık 3 milyon ağaç kesilecek. Bir süre sonra İstanbul’da kesilecek ağaç da bulunamayacak. Her yeşil alan, her akan suya rant gözüyle bakılıyor. AKP yeşilin değil rantın hastası” tepkisini gösterdi.

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