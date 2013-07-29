3. havalimanı arazi fiyatlarını uçurdu

Arnavutköy Tapu Dairesi, İstanbul'a yapılacak 3. havalimanının yeri belli olduktan sonra, arazi fiyatlarının 70-80 bin liradan 500 bin liraya kadar çıktığını bildirdi.

Havalimanının yapılacağı bölgenin çevresinde konut projeleri geliştiren Neo Yapı'nın patronu Kadir Aydın ise bunun daha sadece başlangıç olduğunu belirtiyor.

Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşkdere'nin haberine göre, Kadir Aydın, Arnavutköy’e henüz havalimanının h’si ortada yokken gitmiş. 8 yıldır bölgede olduğu için Kadir Aydın, Arnavutköy- Bolluca’daki değişimi en iyi gözlemleyen yatırımcılardan biri. Aydın’ın verdiği bilgilere göre havaalanı lafı geçtiği andan itibaren bölgede hareket başlamış.

Son 1 ayda hızlandı

Ancak Arnavutköy’deki asıl hareket, havaalanının sınırları açıklandıktan sonra yani son 1 aydır yoğunlaşmış. Aydın, bu süreçte bölgede metrekare fiyatlarının da hızla arttığını söyledi ve “Birkaç yıl önce 70-80 bin TL civarında olan rakamların şimdilerde 500 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade ediyor” dedi.

Yeni bir kent ortaya çıkacak

Küçük ve büyük yatırımcıların, kurumsal firmaların da bölgede arazi arayışına girdiğini anlatan Kadir Aydın, “Gidişat gösteriyor ki İstanbul’da önümüzdeki 10 yılın en heyecanlı bölgesi, burası olacak. Sadece havaalanı çalışanları bile burada bir kent oluşturabilir. Kaldı ki şehre bağlantısı olmayan bir havaalanını düşünmek imkansız. Bu da demek oluyor ki bölgede hem metro hem altyapı çalışmaları hızla hayata geçecek.”

Çevre ilçelerde fiyatlar şimdiden uçtu

Üçüncü havalimanına komşu ilçelerden Arnavutköy’deki arsaların fiyatı 2010-2011 döneminde yüzde 22 artışla 41 bin TL’ye yükselirken, 2011-2012 dönemindeki artış yüzde 59 olarak gerçekleşti ve fiyatlar 65 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

Sahibinden.com verilerine göre Eyüp’te son bir yıl içinde gerçekleşen fiyat değişimi ise yüzde 41. Kendi projesinde ilk etapta metrakere fiyatının 3 bin liradan satışa çıktığını söyleyen Kadir Aydın, şimdi rakam 5 bin 500 liraya kadar çıktı” diye konuştu.