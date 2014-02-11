Mahkemenin durdurma kararına rağmen 3. havalimanı projesi devam edecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İdare Mahkemenin, İstanbul'a 3'üncü havalimanı konusundaki kararına rağmen, "projenin devam edeceğini" açıkladı. DHMİ tarafından bugün yapılan açıklamada, "İnşa edilecek 3. havalimanı projesi planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 3. havalimanı inşaatıyla ilgili Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yürütmesini durdurmuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, İdari Mahkemesi'nin 3. havalimanına ilişkin kararıyla ilgili "Bu sadece ÇET'in geçici durdurmasına yönelik bir karardır. Hiçbir şekilde havalimanı çalışmasını engellemeyecektir" dedi.

DHMİ'den yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında İstanbul yeni havalimanı inşaatının (projesinin) durdurulduğu şeklinde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu mahkeme kararının, havalimanı ÇED olumlu kararının yürütülmesinin geçici olarak durdurulmasıyla ilgili olduğunun altı çizilen açıklamada, bu konuda gerekli hukuki işlemlerin konunun tarafı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Mahkeme kararının 3 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Yeni Havalimanı ihalesi neticesinde imzalanan sözleşme doğrultusunda yapılan iş ve işlemleri durdurmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, proje ile ilgili süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, 3. Havalimanı ÇED raporunun, ÇED olumlu kararının 30 Nisan 2013'te askıya çıktığını ve 15 Mayıs 2013'e kadar askıda kaldığını belirterek, "Yani 12 iş günü, 15 takvim günü. Hiçbir itiraz bugüne kadar olmamıştır. Mahkemenin yürütmeyi durdurması yargıya olan saygımız gereği mümkün. Ancak, bir maddi hata olduğu kanaatindeyiz" dedi.