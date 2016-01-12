28 Şubat duruşmasında Çevik Bir'den "Genelkurmay Başkanı bizi yalnız bıraktı" sitemi

28 Şubat Darbe Davası duruşmasında emekli Orgeneral Çetin Doğan, "kumpasçılar halen Genelkurmay içinde" iddiasında bulundu. Çevik Bir de “FETO’nun tehdit olduğunu ilk kez Genelkurmay tespit etmişti. Genelkurmay Başkanı’mız (İsmail Hakkı Karadayı) bizi yalnız bıraktı” dedi.

Habertürk’ten Cemal Doğan’ın haberine göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve sanıklar arasında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ile emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 28 Şubat Darbe Davası’nın 81’inci duruşması dün yapıldı. Haklarında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanıkların kimlik yoklamasının ardından Mahkeme Başkanı Fevzi Şingar, Mesut Yılmaz’ın eşinin rahatsızlığı, Tansu Çiller’in de kendisinin sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye dilekçe verdiklerini ve duruşmaya gelemeyeceklerini belirtti.

‘Kumpas’ İddiaları

Söz alan bazı sanık avukatları, davanın omurgasını oluşturan bilgi ve belgelerin, “Fethullahçı Terör Örgütü” adlı yapının mensuplarınca hazırlanmış olduğunu, 'kumpas' olduğu anlaşılan ve daha sonra tüm sanıkların aklandığı Balyoz ve diğer önemli davalardan gönderilen belgelerden oluştuğunu söyledi. Avukatlar, davanın sürdürülmemesini ve uzatılmamasını istedi. Avukatlardan birinin davanın sürmesi halinde adalete olan güvenin sarsılacağını belirtmesi üzerine Başkan Şingar, “Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve diğer bazı tanıkların dinlenmesini siz istediniz. Bahsettiğiniz benzer davalarda sahte olduğu ortaya çıkan bilgi ve belgeleri biz de yasal olarak bilirkişi incelemesine göndermek zorundayız. Bilirkişilere ellerini çabuk tutmalarını da söylüyoruz. Çabuk bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak hâlâ bizim taraf olduğumuzu düşünüyorsanız CMK açık, bizi reddedersiniz. Sözlerinizi şiddetle kınıyorum” dedi. Avukat Ali Fahir Kayacan söz alarak, “Meslektaşım sayın mahkemenizi kastetmedi, genel konuştu sayın başkan” dedi.

Sahte belge iddiası

Duruşmaya, adli emanetten istenilen ve davanın en önemli belgesi olarak gösterilen 10 Nisan 1997 tarihli “Batı Eylem Planı” adlı evrakta imzası olduğu iddia edilen Çevik Bir ve emekli Tuğgeneral İdris Koralp, söz konusu imzaların kendilerine ait olmadığını, belgenin Genelkurmay Adli Müşavirliği ile TSK içerisine sızmış “Fethullahçı Terör Örgütü”ne mensup kişilerce hazırlanmış olduğunu iddia ettiler. Söz isteyen emekli Orgeneral Çetin Doğan, tıpkı Bir ve Koralp gibi söz konusu evrakı incelediğini, imzaların evraka sonradan monte edildiğini belirterek, “Tam bir sahtekârlık” dedi. Mahkeme Başkanı Fevzi Şingar’ın, “Ama bunları Genelkurmay gönderdi” sözü üzerine Doğan, “Maalesef kumpasçılar halen Genelkurmay’ın içinde. Çok yorulduk. 20 bin kefalet ücretinin maddi önemi yok, manevi yönden bu yurtdışı yasakları suçluluk damgası altında ezilmemize sebep oluyor” dedi.

Çevik Bir: Gülen mektup yazdı

Duruşmada söz alan Çevik Bir de şunları söyledi: “FETO’nun tehdit olduğunu ilk kez Genelkurmay tespit etmişti. Gülen örgütünün kaynaklarının 5 milyar lira olduğunu tespit ettik. Gülen Amerika’dan bana mektup yazdı; ‘Okulları siz alın, biz masumuz’ demeye çalıştı. Genelkurmay Başkanı’mız bizi yalnız bıraktı. "İsmail Hakkı Karadayı Paşa cezaevine gelirse biz hizmet edelim, tabakları biz yıkayalım" diyen arkadaşlarımız vardı. Meclis Soruşturma Komisyonu’nda ifade verdikten sonra yalnız bırakıldık.”

Mahkeme başkanı, Çevik Bir’i azarladı

Avukatlar konuşurken söz almak için ayağa kalkan Çevik Bir, Mahkeme Başkanı Fevzi Şingar tarafından azarlandı. Şingar, “Oturun siz konuşurken kimse müdahale etti mi? Her şeyin bir sırası var. Askerler böyle midir?” dedi. Daha sonra söz verilen Bir, suçsuz yere 20.5 ay hapiste yattığını belirterek, hareketinin anlayışla karşılanmasını istedi ve mahkeme başkanından özür diledi.

Refahyol’un bakanları dinlenecek

Öğleden sonra ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Fevzi Şingar, Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller’in mazeretlerinin kabulüne ve bir dahaki celse dinlenmeleri için yeniden adreslerine celp çıkarılmasına, ayrıca, başta Çevik Bir ve Çetin Doğan olmak üzere bazı sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına ve istemeleri halinde verdikleri 20 bin TL’nin iadesine karar verildiğini açıkladı. Şingar, 28 Şubat döneminde “Refahyol” hükümetinde görev yapan aralarında Cavit Çağlar, Işılay Saygın, Rıfat Serdaroğlu, İsmet Sezgin, Köksal Toptan’ın da bulunduğu bakanlar ile çok sayıda milletvekilinin dinlenmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.