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Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz 28 Şubat davasına çağrıldı

Eski başbakanlara, duruşmaya katılmamaları halinde haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine dair ihtarda bulunulması kararı verildi

07 Ekim 2015 22:15

Eski başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın, 28 Şubat davası kapsamında gelecek duruşmaya çağrılmaları; duruşmaya katılmamaları halinde ise zorla getirilebilecekleri ihtarında bulunulması yönünde karar alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında, eski başbakanlar Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz'ın gelecek duruşmaya katılması hususunda çağrı kağıdı çıkartılmasına, Çiller ve Yılmaz'ın duruşmaya katılmamaları durumunda ise haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine dair ihtarda bulunulmasına karar verdi.

 

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