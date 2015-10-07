Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz 28 Şubat davasına çağrıldı

Eski başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın, 28 Şubat davası kapsamında gelecek duruşmaya çağrılmaları; duruşmaya katılmamaları halinde ise zorla getirilebilecekleri ihtarında bulunulması yönünde karar alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında, eski başbakanlar Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz'ın gelecek duruşmaya katılması hususunda çağrı kağıdı çıkartılmasına, Çiller ve Yılmaz'ın duruşmaya katılmamaları durumunda ise haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine dair ihtarda bulunulmasına karar verdi.