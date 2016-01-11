T24 LogoT24 Logo
Gündem

28 Şubat davasında 81. duruşma görüldü; Çiller ve Yılmaz tekrar çağrılacak

Yılmaz, eşinin sağlık sorunlarından dolayı duruşmaya katılamayacağını bildirmişti

11 Ocak 2016 19:22

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’a tekrar çağrı kâğıdı çıkarılmasına karar verdi.

Toplam 103 sanığın yargılandığı davada bugün 81'inci duruşma görülecek. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 09:30'da başladı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’a tekrar çağrı kâğıdı çıkarılmasına karar verdi.

Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz'ın sağlık sorunları dolayısıyla duruşmaya katılamayacağını bildirmişti. 

 

ETİKETLER

28 şubatdavaduruşmatansu çillermesut yılmaz

İlgili Haberler

Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz 28 Şubat davasına çağrıldı

Eski başbakanlara, duruşmaya katılmamaları halinde haklarında zorla getirilme kararı verilebileceğine dair ihtarda bulunulması kararı verildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24