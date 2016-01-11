28 Şubat davasında 81. duruşma görüldü; Çiller ve Yılmaz tekrar çağrılacak

28 Şubat dönemine ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan 103 sanığın yargılandığı dava bugün görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’a tekrar çağrı kâğıdı çıkarılmasına karar verdi.
Toplam 103 sanığın yargılandığı davada bugün 81'inci duruşma görülecek. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 09:30'da başladı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz’a tekrar çağrı kâğıdı çıkarılmasına karar verdi.
Mesut Yılmaz, eşi Berna Yılmaz'ın sağlık sorunları dolayısıyla duruşmaya katılamayacağını bildirmişti.