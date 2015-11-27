21. Gezici Film Festivali başladı

Ankara Sinema Derneği’nin düzenlediği Gezici Film Festivali bu yıl 26 Kasım tarihinde başladı. Festivalin başladığı gün biletlerin büyük çoğunluğu satıldı ve Bulantı, Abluka, Amerikan Rüyasına Ağıt, Annemle Geçen Yaz gibi filmlerin biletleri şimdiden tükendi.

Festival Ankara’da Tolga Karaçelik’in ikinci uzun metrajlı filmi Sarmaşık ile başladı. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan gösterime yönetmen Karaçelik de katılarak gösterimin sonunda izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Gezici Film Festivali’nin Türkiye’de en sevdiği organizasyonlardan birisi olduğunu söyleyen Karaçelik, “Gezici Festival, güzel insanların kendilerini yansıtan şekilde yarattığı çok sevdiğim bir festival. Sadece film izlemek isteyen insanlarla filmini göstermek isteyen insanları bir araya getiriyor, filmi hiç gitmeyeceği yerlerdeki seyirciye ulaştırıyor ve en önemlisi bunu samimi bir şekilde yapıyor. Yönetmenlerle seyircilerini bir araya getiren bir festival olmasından dolayı Türkiye’nin en dinamik festivali olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Ankaralı sinemaseverler ile birlikte film izlemenin keyif verici olduğunu belirten Karaçelik, “Benim için çok keyifli bir gösterim oldu. Seyirciyle birlikte hem gülerek hem de bir noktadan sonra gerilerek izledik filmi. Ben de filmi yazarken bu ikisini bir araya getirmeyi amaçlamış ve bunun için çalışmıştım. Filmin 60 dakikası boyunca hep beraber güldük, son 30 dakikası boyunca da hep beraber gerildik. Filmi ilk kez Türkiyeli seyirciyle birlikte izlemek de benim için çok heyecanlıydı. Düşündüğüm şekilde bir paylaşımımız olduğu için çok mutluyum” diye konuştu.

Festivalin programı nasıl?

1. yılında Güvencesiz Hayatlar temasıyla yola çıkan Gezici Festival, 2 Aralık’a kadar Ankaralı seyirciyle Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir araya gelecek. Başkentli sinemaseverler festival boyunca Dünya Sineması bölümünde farklı ülkelerden en yeni ve çarpıcı filmleri izleme imkanı bulacak. Festival, Türkiye 2015 Bölümü kapsamında film ekipleriyle seyirciyi bir araya getirmeye devam edecek. Venedik Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinden sonra, Adana Altın Koza ve Varşova Film Festivallerinden ödüllerle dönen Senem Tüzen’in ilk uzun metrajlı filmi Ana Yurdu’nun senaristi ve yönetmeni Senem Tüzen ile yapımcısı Adam Isenberg başkentlilerle bir araya gelecek. İlk gösterimini Berlin Film Festivali’nde yapan Emine Emel Balcı’nın ilk uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar, 28 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Emine Emel Balcı ve görüntü yönetmeni Murat Tuncel festival seyircisinin sorularını yanıtlayacak. 30 Kasım Pazartesi günü bol ödüllü film Abluka ve yönetmeni Emin Alper, 1 Aralık Salı günü ise Bulantı filmiyle Zeki Demirkubuz başkentlilerle bir araya gelecek.

ABD Büyükelçiliği’nin katkılarıyla hazırlanan Sinemada Caz bölümü ise Gezici Festival’in bu yılki sürprizlerinden. Ünlü film eleştirmeni ve Chicago Reader’ın eski sinema yazarı Jonathan Rosenbaum ile Ekhsan Khoshbakht’ın küratörlüğünde izleyiciyle buluşacak seçkinin sunumunu da Rosenbaum ve Khoshbakht birlikte yapacak. 29 Kasım Pazar günü izleyici ile ücretsiz buluşacak filmler, sinema ve caz dolu bir hafta sonu etkinliğine dönüşecek. Sinemada Caz bölümüne paralel olarak gerçekleştirilecek “Çizgi Roman: Sinemada Caz” sergisi de 26 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi, Aliye Berger Sergi Salonu’nda görülebilecek. Naiel Ibarrola’nın illüstrasyonları ve Ekhsan Khoshbakht’ın yazımıyla sergilenecek eserler, sinema tarihinin çizimlerle aktarımına dair bir projenin parçası.

Gezici Festival ve Goethe Institut Ankara işbirliğiyle bir de özel gösterim seyircisiyle buluşacak. Alman yönetmen Ewald André Dupont imzalı 1925 yapımı sessiz film Varyete (Varieté), canlı müzik eşliğinde gösterilecek. Bu yıl restore edilen ve 2 Aralık tarihinde izleyicinin beğenisine sunulacak filme, İngiliz müzisyen Stephen Horne ve Alman müzisyen Frank Bockius performanslarıyla eşlik edecek. Festival, Toplumsal Hafıza konusuna ise özel bir filmle, Askıya Alınmış Zaman’la dikkat çekecek.

Festivalin bu yılki sanatçı konuğu ise Işıl Eğrikavuk olacak. İhtilaf Sanatı adlı bölümde, sanatçının sahte-belgesel formuna yakın beş işine yer verilecek. Sanatçı ayrıca, Gezici Festival ve SALT Ulus işbirliğiyle 28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde, Ankaralı katılımcılarla iki ayrı performans gerçekleştirecek. Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri bölümleri, her yıl olduğu gibi bu festivalde de yerini alacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden festivale başvuran filmler arasından seçilen kısa filmler, izleyicileri farklı ülkelerin yenilikçi sinemasıyla tanıştıracak. Yıllardır minik seyircileri için film gösterimleri düzenleyen Gezici Festival, bu yılki çocuk filmlerini Norveç’ten seçti. Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri gösterimleri her yıl olduğu gibi ücretsiz gerçekleşecek. Festival kapsamında bu yıl çocukları bir de Canlandırma Atölyesi bekliyor olacak. Avusturya Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Roland Schütz’ün düzenleyeceği atölyede, katılımcı çocuklar ilk filmlerini üretecek.

Gezici Festival, 2 Aralık’a kadar Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek başkent gösterimlerinin ardından, 4-7 Aralık tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da Sanat Mahal’e konuk olacak ve yolculuğunu, 9 - 10 Aralık’ta Kastamonu Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu’nun katkılarıyla Kastamonu’da, Kastamonu Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonu’nda tamamlayacak.