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Kültür-Sanat

Gezici Festival'in bu yılki sanatçı konuğu Işık Eğrikavuk

Eğrikavuk, gösterim esnasında işlerinin üretim sürecini anlatacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak

10 Kasım 2015 00:12

Ankara Sinema Derneğinin düzenlediği Gezici Festival’in bu yılki sanatçı konuğu Işıl Eğrikavuk. 26 Kasım - 2 Aralık arasında Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek GEzici Festival'in programında, daha önce pek çok uluslarası sergide işleri sergilenen Eğrikavuk'un sahte-belgesel formuna yakın beş işine yer veriliyor.

Işıl EğrikavukVideo ve performanslarında, medyanın yaratmayı hedeflediği gösteri toplumu ile gündelik yaşam gerçekleri arasındaki tezatları vurgulayan Eğrikavuk, Karanlık Kütüphane (2006), Gül (2007), Röportaj (2008), Anı Müzesi (2010) ve Ters Köşe (2013) video çalışmalarının yanı sıra performanslarından parçaların ve fotoğrafların da yer alacağı gösterim esnasında işlerinin üretim sürecini anlatacak ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Sanatçı ayrıca Gezici Festival ve SALT Ulus işbirliğiyle 28 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde, Ankaralı katılımcılarla iki ayrı performans gerçekleştirecek. 28 Kasım’daki ilk performansın ardından, performans sırasında çekilen fotoğraf ve görüntüler de SALT Ulus’ta hafta boyunca sergilenecek. 5 Aralık’ta yine SALT Ulus’ta gerçekleştirilecek ikinci performansla sergi sona erecek.

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